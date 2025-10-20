Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: le anticipazioni di lunedì 20 ottobre

La quarta puntata di Blanca 3 mette al centro le fragilità della protagonista e un caso che tocca corde personali. Liguori e Bacigalupo guidano le indagini mentre Domenico riemerge con informazioni decisive. Ecco cosa aspettarci stasera su Rai 1.

Nell'episodio di stasera, lunedì 20 ottobre su Rai 1, della terza stagione di Blanca la consulente cieca interpretata da Maria Chiara Giannetta si trova ad affrontare la sua paura più grande. Dopo l'aggressione al Museo del Buio, infatti, la donna decide di fermarsi dal fronte operativo e prendersi del tempo per sé. Intanto l'inchiesta prosegue e porta a incroci pericolosi tra vita privata e lavoro. Domenico è sempre più presente, ma Liguori si farà davvero da parte?

Cosa è successo negli episodi precedenti di Blanca 3

Una scena di Blanca 3

Lunedì scorso in Blanca 3 sono successi diversi colpi di scena. Prima di tutto la squadra ha incrociato un'indagine complessa che ha rimesso in gioco vecchie piste e rapporti non risolti. La dinamica tra Blanca (Maria Chiara Giannetta) e Michele Liguori (Giuseppe Zeno) si è fatta più intensa, mentre il vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci) ha mostrato un coinvolgimento insolito.

Sullo sfondo continua la trama del bambino scomparso ha continuato a spingere la protagonista oltre i confini abituali, con l'ingresso in scena di Domenico Falena (Domenico Diele), figura chiave della sicurezza navale e di un reticolo di contatti che valicano Genova.

Blanca 3, anticipazioni della quarta puntata del 20 ottobre

Maria Chiara Giannetta è Blanca

Il titolo Paura del buio racconta già molto di cosa accadrà in questo nuovo episodio: scossa dall'aggressione, Blanca sceglie di prendersi una pausa per rimettere ordine fra sensazioni, paure e priorità. Non è una resa, ma la donna ha bisogno di nuovi strumenti per recuperare il controllo su se stessa e sulla sua vita.

Le indagini sull'omicidio dello psichiatra, però, avanzano con Liguori e Bacigalupo fianco a fianco. La loro intesa professionale viene messa alla prova da un dettaglio che riapre scenari imprevisti e che sembra toccare da vicino il vicequestore.

Nel frattempo, Domenico torna a bussare alla porta di Blanca con aggiornamenti sul caso del minore: piccole tessere - un nome che ricorre, una traccia logistica, una comunicazione anomala - compongono un quadro inedito. La pista si fa concreta e spinge Liguori a mosse rischiose per verificare l'estensione della rete.

Anche lontana dall'azione, Blanca non smette di "vedere": affina percezioni, incrocia ricordi e ricostruisce un'altra mappa del mistero, guidata come sempre dall'udito e dall'intuizione. Ma più le rivelazioni di Domenico si accumulano, più crescono i sospetti sulle sue reali intenzioni.

Cosa aspettarci dalla quarta puntata

Blanca 3

L'episodio promette un Bacigalupo diverso dal solito, meno schermato dall'ironia; e rilancia il triangolo di fiducia fra Blanca, Liguori e Domenico, con possibili contraccolpi emotivi. A livello di arco narrativo, Paura del buio sembra preparare lo sprint di metà stagione: che impatto avranno le scoperte sul caso del bambino sulla vita di Blanca? E quanto il buio che la spaventa può diventare la sua nuova forza?

Blanca 3 va in onda stasera, lunedì 20 ottobre 2025, alle 21.30 circa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Parola chiave per la serata: restare in ascolto.