Black Panther: Wakanda Forever, i personaggi nei fumetti e nel film

È praticamente fisiologico che moltissimi spettatori, usciti dal cinema dopo la visione di un film Marvel, cerchino i fumetti in edicola o in libreria per seguire attraverso un medium diverso le avventure dell'eroe che ha rubato loro il cuore. Su questa dinamica ci conta anche Marvel Comics, che da anni aggiusta il tiro sulle sue uscite per avvicinare i personaggi cartacei alle loro controparti cinematografiche, così da facilitare l'approccio ai nuovi lettori o, viceversa, ai lettori che diventano spettatori. Restano comunque delle differenze importanti nella rappresentazione di personaggi ed eventi che a fumetti contano su decenni di storie: nelle prossime righe abbiamo raccolto le più importanti divergenze tra i personaggi di Black Panther: Wakanda Forever e i fumetti. Cominciamo dal protagonista...

T'Challa

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman in una foto del film

La differenza più importante tra cinema e fumetto è la morte. Nei fumetti, non esiste supereroe o super criminale che non sia morto o risorto almeno un paio di volte nel corso della sua storia editoriale, e questo vale anche per la Pantera Nera. Al cinema, però, la morte di un attore non può che essere definitiva, a meno che non si ricorra alla magia degli effetti speciali. Kevin Feige e Ryan Coogler hanno deciso di non farlo. Il successo del primo Black Panther si è dovuto anche all'interpretazione del talentuoso Chadwick Boseman, che ha fatto suo il personaggio di T'Challa, e per rispetto si è preferito farlo morire anche nel Marvel Cinematic Universe, come raccontano le prime scene di Black Panther: Wakanda Forever. Nei fumetti, T'Challa è vivo e vegeto, nonché un membro di punta degli Avengers ed ex marito di Ororo Munroe, la Tempesta degli X-Men.

Shuri

Black Panther: Wakanda Forever, una sequenza del film

La prematura dipartita di Boseman è stata una bella gatta da pelare per i Marvel Studios, che hanno dovuto cambiare i loro piani e stabilire una nuova Pantera Nera nel personaggio di Shuri, interpretata dalla bravissima Letitia Wright che, però, ha assunto posizioni controverse in merito alla pandemia, mettendo Disney in forte imbarazzo. Nei fumetti, Shuri, la sorella di T'Challa, ha indossato il costume e ottenuto i poteri di Black Panther nel 2009, e per qualche tempo ha governato il Wakanda come regina. Per il resto, il personaggio è molto simile alla sua controparte cinematografica, essendo una scienziata e una giovane di colore che antepone il progresso alla tradizione.

Namor

Black Panther: Wakanda Forever, una foto di Namor

I Marvel Studios hanno praticamente riscritto da zero il personaggio di Namor, che nei fumetti risale addirittura al 1939, essendo antecedente persino a Captain America. Scomparso per più di vent'anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e il declino dei fumetti supereroistici, Namor fu riesumato come antagonista dei Fantastici Quattro, e da allora imperversa negli albi Marvel un po' come nemico e un po' come alleato. Le sue origini sono molto diverse rispetto al personaggio interpretato da Tenoch Huerta al cinema: il Namor dei fumetti, infatti, è sovrano di Atlantide, e non della civiltà maya di Talokan, ma Kevin Feige ha attualizzato questo retroscena, peraltro già impiegato in Aquaman di Warner Bros. Lo storico rapporto conflittuale tra Namor e Black Panther è stato riadattato per il grande schermo, ma nei fumetti è molto complicato, poiché li ha visti scontrarsi violentemente in più di un'occasione per i propri regni.

Namor in Black Panther: Wakanda Forever, perché è una scommessa riuscita

M'Baku

Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke in una scena

Anche M'Baku è stato riveduto e corretto per i film, in cui Winston Duke ne ha fatto praticamente un mattatore e uno dei comprimari più amati nel Marvel Cinematic Universe, tanto da comparire, dopo Black Panther, anche in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, oltre che in Black Panther: Wakanda Forever, sempre come sovrano della tribù Jabari, che ripugna il progresso tecnologico e adora il dio gorilla Hanuman. Eppure, nei fumetti M'Baku, meglio conosciuto come Uomo Scimmia, è stato uno degli antagonisti più importanti di T'Challa, ma per assurdo è rimasto anche uno dei personaggi meno conosciuti e solo di recente si è ricominciato a usare il suo nome - come alias di T'Challa, peraltro - per riavvicinare il fumetto ai film.

Riri Williams

Dominique Thorne in Black Panther: Wakanda Forever

In realtà, la prima apparizione cinematografica di Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, è abbastanza fedele ai fumetti: anche lì, infatti, la giovane studia al MIT, ma attira l'attenzione di Tony Stark con un prototipo di armatura ispirato a quella di Iron Man. Mentre nel film sono Shuri e Okoye ad avvicinare Riri per il suo coinvolgimento nella faccenda del vibranio, nei fumetti sono Tony Stark - sotto forma di intelligenza artificiale, poiché fisicamente in coma - e Pepper Potts a consegnarle il laboratorio di Iron Man per costruire la sua armatura Iron Heart, con cui poi Riri milita nella squadra di giovani eroi noti come Champions. Nel 2023 scopriremo il futuro di questa supereroina su Disney+ con la miniserie Iron Heart.

Ironheart: Dominique Thorne e i rumor sull'arrivo di Mephisto nella serie Marvel

Okoye e Nakia

Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira in una scena

Le Dora Milaje, formidabili guerriere e protettrici della Pantera Nera, sono rappresentate con una certa fedeltà rispetto ai fumetti, tant'è che il film Wakanda Forever ha persino mantenuto la relazione tra Ayo e Aneka. Le pellicole si concentrano soprattutto sul personaggio di Okoje, interpretata dall'ottima Danai Gurira e ispirata alla sua controparte cartacea che ha esordito nel '98 sul primo albo della serie Black Panther.

Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o in una scena

La caratterizzazione di Nakia, nei fumetti, è però molto più complicata. Nakia entra nelle Dora Milaje in quel fatidico numero di Black Panther insieme alla sua migliore amica Okoje, e si invaghisce disperatamente di T'Challa, fino a maturare una vera e propria ossessione, alimentata anche dal perfido Mefisto. Per questo motivo, nei fumetti Nakia - nota anche come Malice - è stata una ripetuta spina nel fianco per la Pantera Nera, fino alla sua morte apparente in una storia del 2018. In altre parole, se avete visto Black Panther: Wakanda Forever, adesso avrete capito come la scena dopo i titoli di coda, incentrata sulla Nakia di Lupita Nyong'o, diverga totalmente dalle storie a fumetti e apra uno spiraglio su un futuro cinematografico del tutto imprevedibile.

Black Panther: Wakanda Forever e le figure femminili: una rappresentazione corretta è possibile

Everett Ross e Valentina de Fontaine

Black Panther: Martin Freeman in una scena

Nonostante sia interpretato da un attore di grande talento come Martin Freeman, il Marvel Cinematic Universe non ha ancora sfruttato a pieno il personaggio di Everett Ross che, salvo un ruolo di relativa importanza nel film Wakanda Forever, resta un comprimario poco approfondito, per non dire una spalla comica. Anche nei fumetti l'agente Ross - che ha esordito nel 1998 - fa da spalla a T'Challa prima e Shuri poi, senza poteri o abilità speciali, ma al cinema Feige e soci hanno ben pensato di farlo diventare l'ex marito di Valentina de Fontaine.

Julia Louis-Dreyfus in un'immagine

Interpretata da Julia Louis-Dreyfus, Valentina de Fontaine è la nuova direttrice della CIA e sappiamo che sta assemblando la futura squadra dei Thunderbolts: l'abbiamo già vista, infatti, in The Falcon and the Winter Soldier e nel finale di Hawkeye, in cui ha reclutato rispettivamente John Walker e Yelena Belova. Nei fumetti, la "Contessa" de Fontaine, di origini italiane, ha una relazione sentimentale a singhiozzi con nientedimeno che Nick Fury, di cui è stata alleata oppure antagonista in svariate storie dal 1967 in poi. Il Marvel Cinematic Universe ha reinterpretato l'intreccio sentimentale con maggior leggerezza, ma sappiamo che l'agente Ross tornerà nella miniserie Secret Invasion.