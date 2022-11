Ironheart: Dominique Thorne e i rumor sull'arrivo di Mephisto nella serie Marvel

Ironheart, che arriverà sul piccolo schermo nell'autunno del 2023, è stato presentato per la prima volta al D23 Expo a settembre. Il personaggio Marvel Riri Williams, interpretato da Dominique Thorne, è apparso per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever ed è stato così introdotto nel MCU.

Black Panther: Wakanda Forever vola al box office italiano con oltre 4 milioni di euro

Lo scorso mese è stato annunciato che la serie di Disney+ ha aggiunto Sonia Denis al suo cast. Denis affiancherà Dominique Thorne, Manny Montana, Alden Ehrenreich, Anthony Ramos e Lyric Ross. Recentemente, secondo quanto riportato da ComicBook, sono sopraggiunte alcune voci in merito all'arrivo di Sacha Baron Cohen nel cast della serie nel ruolo di Mephisto.

Per l'intera durata di WandaVision, i fan hanno speculato sul suo arrivo che, però, non era previsto. "Non ho mai voluto creare false piste su Mephisto" ha dichiarato lo scorso anno Jac Schaeffer, capo scrittore di WandaVision. "Non ha mai fatto parte delle nostre conversazioni sulla narrazione. Eravamo molto chiari sul fatto che il grande male è il dolore. E poi il cattivo esterno è Agatha".

In una recente intervista proprio con ComicBook, Dominique Thorne ha dichiarato: "Oh, la serie sta arrivando. Abbiamo appena finito di girare, in realtà, il 2 novembre e penso che ci siano molte cose che piaceranno ai fan, soprattutto se si sono divertiti a vedere Riri Williams in un altro mondo che non era il suo. Penso che potrebbero divertirsi, entrando in un mondo che è il suo".

La serie Ironheart segue le vicende del personaggio Marvel Riri Williams (Dominique Thorne), una geniale inventrice e creatrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man.