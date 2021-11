Olivia Colman, Naomi Watts e Emma Thompson: BIM punta sulle grandi star del cinema per il 2022

Scopriamo insieme il listino BIM Distribuzione per il 2022: da La figlia oscura con Olivia Colman a Lakewood con Naomi Watts, ma anche Il capo perfetto con Javier Bardem e Good Luck to You, Leo Grande con Emma Thompson.

Il 2022 promette di essere molto ricco dal punto di vista cinematografico grazie a BIM Distribuzione che, per il nuovo anno, punta sui grandi nomi internazionali, capaci di attirare in sala un pubblico vastissimo. Tra i titoli più attesi troviamo sicuramente La figlia oscura, tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante e interpretato da Olivia Colman, Memory con Liam Neeson e Il capo perfetto con Javier Bardem. Ma protagonisti di questa nuova stagione al cinema saranno anche star del calibro di Naomi Watts, Emma Thompson e Jim Broadbent. Insomma, quello che sta per arrivare promette di essere un anno in sala davvero imperdibile! Volete saperne di più? Ecco cosa ci aspetta nel listino di BIM Distribuzione per il 2022.

Una programmazione da...Oscar!

The Lost Daughter: Olivia Colman in una scena

Sono davvero tante le stelle che brillano in questa nuova programmazione cinematografica di BIM Distribuzione. L'attrice premio Oscar Olivia Colman è la protagonista dell'attesissimo La figlia oscura, libero adattamento cinematografico del best seller omonimo di Elena Ferrante per la regia di Maggie Gyllenhaal, al suo debutto dietro la macchina da presa. Al fianco della Colman in questa pellicola ambientata in Italia troviamo Jessie Buckley, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard. Javier Bardem è invece il protagonista della divertente commedia Il capo perfetto, pellicola di Fernando León de Aranoa che rappresenterà la Spagna agli Oscar. Nel listino BIM per il 2022 troviamo anche Good Luck To You, Leo Grande, dramma britannico diretto da Sophie Hyde e interpretato dalla 2 volte premio Oscar Emma Thompson, qui come non l'avete mai vista. Infine, Jim Broadbent veste i panni di Kempton Bunton, anziano tassista che, nel 1961, rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya nel film Il Duca. La pellicola, diretta da Roger Michell, vede anche la partecipazione di Helen Mirren e Matthew Goode.

The Lost Daughter, Olivia Colman: "È stato bellissimo interpretare qualcuno che fa cose terribili."

Ad alto tasso di adrenalina

Lakewood: Naomi Watts in una scena del film

Il listino per il 2022 di BIM Distribuzione punta sull'adrenalina e lo fa con tanti titoli di genere thriller e horror, che, siamo sicuri, sapranno tenere gli spettatori incollati allo schermo. Naomi Watts è la protagonista di Lakewood, un film di Phillip Noyce che vede l'attrice nei panni di una donna impegnata nel disperato tentativo di salvare il figlio, mentre Liam Neeson interpreta un assassino esperto nell'action thriller diretto da Martin Campbell (James Bond Goldeneye e Casino Royale) Memory (remake dell'olandese The Memory of a Killer). Al suo fianco anche Guy Pearce, Harold Torres e Monica Bellucci. Il regista francese Jérémie Rénier porta sullo schermo L'homme de la cave, la storia di una coppia (Jérémie Rénier ed Hélène Sandberg) la cui cantina viene acquistata da uno sconosciuto che turberà profondamente la loro vita. Shailene Woodley è, invece, un'agente dell'FBI reclutata per delineare il profilo psicologico di uno spietato serial killer e riuscire, così, a catturarlo nel film di Damián Szifron Misantrophe. Infine, i registi svedesi Tord Danielsson, Oskar Mellander cercheranno di terrorizzarci con il loro horror The Other Side, con protagonisti Dilan Gwyn e Linus Wahlgren.

Spazio alle biografie

Andra Day in una scena del film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

Il 2022 di BIM Distribuzione concede spazio anche alle storie vere con due film biografici. Il primo è Gli stati uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels, adattamento cinematografico del libro Chasing the Scream (scritto da Johann Hari) che narra le vicende della leggenda del jazz Billie Holiday, qui interpretata dalla cantante Andra Day. Il secondo, Emily di Frances O'Connor, vede Emma Mackey (Sex Education) vestire i panni della famosa scrittrice inglese Emily Brontë.

