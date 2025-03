La figlia oscura, il film tratto dal libro di Elena Ferrante stasera in TV: la trama e il cast

Stasera su Rai Movie in prima serata, e in prima visione in chiaro, La figlia oscura, il primo film da regista di Maggie Gyllenhaal tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante.

Dopo il grande successo de L'amica geniale, stasera su Rai Movie alle 21:10 arriva, in prima visione in chiaro, La figlia oscura, il film diretto da Maggie Gyllenhaal nel 2021, adattamento dal romanzo omonimo di Elena Ferrante.

La trama de La figlia oscura

La figlia oscura: Dakota johnson in una scena

Leda Caruso è una professoressa universitaria e nota traduttrice, in vacanza da sola in Grecia. Quando incontra in spiaggia Nina, una giovane madre, questa ha appena perso la figlia Elena. Sarà proprio Leda a ritrovare la bambina e a consegnarla a Nina, ma non è che l'inizio di un rapporto contraddittorio fra donne, destinato a svelare antichi segreti.

La visione delle loro scene familiari, infatti, porta Leda ad abbandonarsi ai ricordi. Il suo approccio alla maternità, molti anni prima, non è certo stato dei più semplici, un percorso costellato da paure, timori e scelte non convenzionali che l'hanno portato a mettere una distanza tra sè e la sua famiglia.

Le riflessioni che Nina ed Elena scatenao portano Leda anche a riflettere su quali conseguenze abbiano avuto sulle sue figlie quelle azioni che sembravano appartenere definitivamente al passato. La vacanza rilassante in Grecia si trasformerà, così, in un viaggio nei meandri più nascosti della sua psiche.

Nel cast un legame stretto con L'amica geniale

La figlia oscura: Alba Rohrwacher in una scena

Per il suo esordio alla regia, Maggie Gyllenhaal ha scelto di adattare l'ultimo libro pubblicato da Elena Ferrante prima di dedicarsi alla sua saga più famosa.

A guidare il cast c'è l'attrice premio Oscar Olivia Colman nei panni di Leda Caruso. Accanto a lei Dakota Johnson, che interpreta Nina, Peter Sarsgaard (il professor Hardy), Paul Mescal (Will, il ragazzo del bar con cui Nina ha un flirt), Ed Harris (Lyle).

Ne La Figlia Oscura c'è anche Alba Rohrwacher nel ruolo di un'escursionista, colei che dal 2018 è stata prima la voce narrante e poi Elena Greco da adulta de L'amica geniale.