Avatar: Fuoco e Cenere, l'analisi del trailer del film di James Cameron

Dopo essere stato proiettato in 3D nei cinema prima di I Fantastici 4, il trailer è finalmente online: ecco tutto quello che abbiamo capito di Avatar 3. In sala il 17 dicembre.

Chi è andato a vedere in sala I Fantastici 4: Gli Inizi ha avuto una bella sorpresa: l'anteprima del trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della saga di James Cameron, nei cinema il 17 dicembre. Non solo: ha potuto apprezzarlo in 3D. Dopo una settimana, il trailer è stato reso disponibile anche su internet. Dopo averlo scrutinato nel dettaglio, ecco cosa abbiamo scoperto di Avatar 3.

Il villaggio dei Mangkwan

Prima però un piccolo recap, per capire dove siamo rimasti con Avatar. Avatar: La via dell'acqua è ambientato 15 anni dopo i fatti del primo film, Avatar. Precisamente nel 2169. Jake Sully (Sam Worthington), che ha abbandonato il proprio corpo umano per quello di un Na'vi, è diventato capo del clan Omaticaya. Ha avuto tre figli con Neytiri (Zoe Saldana): Neteyam, Lo'ak e Tuktirey, detta "Tuk". La coppia ha inoltre adottato Kiri, concepita in modo misterioso dall'avatar della scienziata umana Grace Augustine (Sigourney Weaver), e si occupa anche di un ragazzo umano, Miles Socorro (Jack Champion), soprannominato "Spider", figlio del defunto colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang).

La ritrovata pace sul pianeta Pandora è stata però interrotta (ancora) dagli esseri umani, tornati per colonizzarlo. Tra gli invasori, che stanno costruendo una nuova base operativa, c'è anche Quaritch, clonato in un corpo Na'vi (il militare aveva caricato i suoi ricordi su un hard drive prima di morire). Non è l'unica cosa che ha lasciato: in un videomessaggio chiede al suo clone di uccidere Jake Sully. Dopo un anno dal ritorno degli umani, tra invasori e Omaticaya è guerra senza esclusione di colpi: Quaritch è arrivato a catturare i figli di Jake e Neytiri e a cercare di far passare Spider dalla sua parte. I genitori quindi hanno lasciato il clan per proteggerlo e hanno chiesto aiuto a quello dei Metkayina, che vivono sulla barriera corallina. Kiri ha scoperto di avere dei poteri che la connettono al mare, mentre Lo'ak si è avvicinato a Tsireya, figlia del capo tribù Tonowari.

Dopo diversi scontri, in cui sono stati coinvolti anche i Tulkun, creature simili a balene, Sully e i suoi hanno sconfitto gli umani, anche se Spider, di nascosto, ha salvato suo padre, lasciandolo sulla spiaggia. Proprio lui, che ha ucciso Neteyam, il primogenito di Jake e Neytiri (che per il dolore ha minacciato di uccidere Spider). Alla famiglia è stato offerto di rimanere con il clan Metkayina e ha accettato.

Andiamo quindi ora a vedere cosa ci dice il trailer di Avatar: Fuoco e Cenere. Attenzione, potrebbero esserci SPOILER!

Avatar: Fuoco e Cenere: l'arco di Neytiri

Il trailer di Avatar: Fuoco e Cenere si apre con una ripresa delle Montagne Hallelujah: vediamo Lo'ak in volo. Accanto a lui c'è un'altra figura e sembra proprio il fratello Neteyam. Potrebbe essere quindi un ricordo, o un flashback. La famiglia probabilmente sta ancora metabolizzando la sua scomparsa.

Si passa poi a una scena sott'acqua: vediamo un Ilu a cui manca una pinna: si tratta quindi dello stesso esemplare che abbiamo visto in Avatar: La via dell'acqua. A cavalcarlo sono Tsireya e Lo'ak: possiamo vedere che si trovano vicino ai resti della S-76 SeaDragon. Un'altra scena potrebbe suggerirci perché si trovano lì: vediamo i ragazzi con i mano i pezzi dell'arco di Neytiri. Forse sono andati a recuperarlo per rimetterlo in sesto. E in effetti, alla fine del trailer, vediamo Neytiri usare proprio quell'arco. Nella scena con i frammenti dell'arco, inoltre, Lo'ak ha sul corpo i disegni bianchi che aveva al funerale del fratello Neteyam. Questo potrebbe suggerirci che il film cominci immediatamente dopo i fatti di Avatar 2.

I poteri di Kiri

Sigourney Weaver è Kiri

Vediamo poi Kiri in un incontro ravvicinato con un Woodsprite: sembra molto preoccupata. Potrebbe essere il momento in cui succede qualcosa a Spike: la sua maschera si rompe (vediamo una luce arancione lampeggiare) e rischia di morire, come si intuisce da altre immagini ambientate di notte, proprio come questa con Kiri. Lei però, grazie alla sua connessione speciale con Eywa, la Grande Madre, potrebbe salvarlo e magari anche dargli l'abilità di respirare l'aria di Pandora senza maschera, perché, nella scena in cui il ragazzo abbraccia Jake, lo vediamo senza nulla sul viso.

Il Tlalim Clan

Il Tlalim Clan

Nel trailer possiamo vedere inoltre le prime immagini dei Na'Vi appartenenti al clan del vento: i Tlalim. Li vediamo sfrecciare nel cielo grazie a delle creature che sembrano delle meduse volanti. La resa, soprattutto in 3D, è spettacolare: i colori sono cangianti e i tentacoli animati con realismo impressionante. In una scena Kiri si trova in mezzo a loro e vicino a lei c'è un Na'Vi con una tunica arancione: si tratta Peylak, leader dei Tlalim interpretato da David Thewlis.

Il Mangkwan Clan

In una scena con un vulcano in eruzione vediamo riapparire Quaritch, che è andato a cercare il Mangkwan Clan, ovvero la tribù delle Ash People (le persone di cenere). Il loro villaggio (Ash village) è formato da un gigantesco albero bruciato, e, come si può intuire dal nome, tutto è ricoperto di cenere. A guidarli è Varang, interpretata da Oona Chaplin. Il suo aspetto è davvero maestoso e minaccioso: questi guerrieri si dipingono infatti il corpo di rosso.

Oona Chaplin è Varang

La vediamo mettere le mani nel fuoco senza problemi: in altre scene osserviamo che i guerrieri Mangkwan lanciano frecce di fuoco, quindi sono abituati a maneggiarlo. Quaritch, zaino in spalla, si presenta a loro con le braccia alzate: possiamo presumere stia cercando degli alleati per combattere contro Jake Sully e i suoi. Per convincergli probabilmente porta loro delle armi: lo vediamo infatti tornare con altri militari e delle casse.

I Tulkun

Payakan

C'è spazio anche per i Tulkun: l'occhio in primo piano dovrebbe essere quello di Payakan, che abbiamo conosciuto nel film precedente. Come i Na'vi, anche i Tulkun sono divisi in clan con una gerarchia interna. Al vertice ci sono il Patriarca e la Matriarca. Secondo le informazioni diffuse da Empire Magazine, la matriarca ha tatuaggi e anelli: e qui vediamo proprio una creatura con queste caratteristiche. In questa scena è presente anche Ronal (Kate Winslet), moglie di Tonowari, capo dei Metkayina. È ancora incinta. Sembra proprio che i due clan stiano facendo un gran consiglio.

Neytiri viene ferita

Zoe Saldana è Neytiri

Neytiri avrà molto da elaborare in questo film. Prima di tutto la morte del figlio. Poi il senso di colpa per aver cercato di uccidere Spider. Inoltre, mettendo insieme diverse scene, sembra chiaro che verrà ferita: la vediamo infatti in sella a un Toruk con una freccia nella spalla. In un'altra è sporca di pittura rossa e nera e in un'altra ancora ha una fascia verde sul braccio. Forse ha tentato di contattare i Mangkwan e non è andata bene.