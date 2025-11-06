American Horror Story, Sarah Paulson svela la sua stagione meno amata: "Non faceva per me"

Sarah Paulson sarebbe in procinto di tornare nella tredicesima stagione di American Horror Story al fianco di altre numerose star ma in una recente intervista, l'attrice ha svelato la stagione che preferirebbe non rivivere.

Ospite del programma Watch What Happens Live, Paulson ha ricevuto una domanda particolarmente pungente da uno spettatore: "Qual è la tua stagione meno preferita di American Horror Story?".

Sarah Paulson svela la stagione meno amata di American Horror Story

"Questa sarà una risposta controversa, perché molte persone la amano" ha ammesso Paulson sorseggiando un drink "Ma voto per Roanoke. Non faceva per me".

Sarah Paulson in una scena di American Horror Story

Molti amano Roanoke ma altrettanti la odiano. In effetti, è sempre stata una stagione particolarmente divisiva tra quelle create da Ryan Murphy. Il conduttore ha chiesto a Sarah Paulson se il suo ritorno fosse davvero confermato e l'attrice, mantenendo un filo di mistero nella risposta, ha sorriso rispondendo: "Forse".

I dettagli di American Horror Story: Roanoke

La sesta stagione di American Horror Story rappresentò una svolta radicale, adottando la tecnica del finto documentario dal titolo My Roanoke Nightmare. Nel cast, Lily Rabe interpretava Shelby Miller, una donna che aveva realmente vissuto avvenimenti soprannaturali.

Sarah Paulson era Audrey Tindall, l'attrice che interpretava Shelby nelle ricostruzioni. Il finale riportava sullo schermo una versione più anziana del personaggio di Paulson in Asylum, la giornalista Lana Winters, impegnata ad intervistare i sopravvissuti.

L'attrice ha recitato in ben 95 episodi di American Horror Story, la serie antologica di Ryan Murphy che le ha permesso di diventare famosa a livello internazionale. Sarah Paulson ha recitato anche in altre serie famose come American Crime Story e Ratched. Molto attiva anche al cinema e in teatro, nel 2024 ha vinto il Tony Award per la miglior attrice protagonista in un'opera teatrale, consolidando il suo status di grande attrice anche sul palcoscenico.