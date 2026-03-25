5 serie turche leggere e romantiche da guardare su Mediaset Infinity (con o senza Can Yaman)

Ha appena dato il benvenuto alla nuovissima Be My Sunshine, ma Mediaset Infinity conserva nel suo catalogo molte dizi perfette per l'arrivo dell'estate, se cercate una visione poco impegnativa e se siete fan di Can Yaman

Lo diciamo spesso: le serie turche, arrivate in Italia 10 anni fa, hanno conquistato così tanto il cuore del pubblico italiano da essere diventate un vero fenomeno di costume. Miscela a prova di Auditel di romanticismo, paesaggi suggestivi e protagonisti giovani e belli, queste serie hanno trovato su Mediaset Infinity una seconda casa, diventando protagoniste del binge watching quotidiano.

Dalle prime, timide sperimentazioni su Canale 5 fino ai titoli più recenti pensati per lo streaming, le dizi continuano a raccontare storie d'amore capaci di far sognare, tra equivoci, passioni e destini che si intrecciano. In questo viaggio tra i titoli più amati - e una novità appena arrivata - scopriamo alcune delle serie perfette per chi cerca emozioni, leggerezza e un pizzico di evasione.

Cherry Season - La stagione del cuore: la prima volta di Canale 5

Il primo amore non si scorda mai, massima adatta a riassumere sia l'argomento di questa serie, sia la programmazione di Canale 5. Cherry Season è infatti stata la prima dizi trasmessa su un canale generalista italiano, nel 2016, quando nessuno ai piani alti del Biscione poteva ancora immaginare quale rivoluzione sarebbero state le soap opera turche nei palinsesti.

La storia comincia da Öyku, una ragazza solare e determinata, con un sogno ben preciso: diventare una stilista affermata. Vive con la madre e il fratello, mentre il padre ha abbandonato la famiglia quando lei era ancora bambina. Custodisce un amore silenzioso per Mete, fratello della sua migliore amica Burcu, ma il sentimento non è ricambiato.

Le cose si complicano quando Mete si invaghisce di Şeyma, vicina di casa di Öykü, ragazza opportunista, pronta a sfruttare le situazioni e le persone per ottenere vantaggi, soprattutto economici. Il destino, però, ha in serbo qualcosa di completamente diverso: Öykü, a causa di un equivoco, si ritrova coinvolta nella vita di Ayaz, affascinante architetto e figlio della celebre stilista Önem, presso cui lei lavora. Tra i due l'inizio è tutt'altro che semplice, eppure nasce un sentimento autentico, destinato a crescere fino a trasformarsi in amore.

Intorno a loro si intrecciano anche le storie degli amici: la relazione tra Burcu ed Emre, compagno di università di Öykü, e le dinamiche più turbolente tra İlker e sua moglie Sibel, segnate da gelosie e tensioni.

Una storia a lieto fine che ha oltrepassato lo schermo: i due protagonisti, Özge Gürel e Serkan Çayoğlu, si sono conosciuti sul set e da allora non si sono mai più lasciati.

Cherry Season, le cui due stagioni sono disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity, è una serie leggera, una favola moderna perfetta per chi desidera una storia dolce e coinvolgente.

DayDreamer - Le ali del sogno: un amore nato tra mondi opposti

Se Cherry Season è stata la prima, Daydreamer - Le ali del sogno continua a essere senza dubbio la dizi più amata, quella per cui, insomma, in Italia sono stati distribuiti calendari, DVD e perfino una rivista! A far sognare il pubblico ci sono due giovani protagonisti molto, molto belli: Demet Özdemir e Can Yaman.

Sanem Aydın è una giovane donna di umili origini che sogna di diventare scrittrice e di vivere lontano da Istanbul. Costretta dalla famiglia a trovare un lavoro stabile, entra in un'agenzia pubblicitaria grazie alla sorella Leyla. Qui incontra Can Divit, fotografo affascinante e spirito libero, tornato per occuparsi dell'azienda di famiglia.

Il loro primo incontro è segnato da un equivoco: al buio, durante una festa, Can bacia Sanem scambiandola per un'altra donna. Da quel momento, lei si innamora di questo misterioso "Albatros" senza conoscerne l'identità. Intanto, Emre, fratello di Can, manipola Sanem per usarla nei suoi intrighi contro l'azienda, trascinandola in una rete di bugie.

Sanem si ritrova così divisa tra ciò che prova e ciò che crede di sapere: ama Albatros, ma diffida di Can, senza immaginare che siano la stessa persona. Anche Can, innamorato di lei, si scontra con malintesi e ostacoli. Tra segreti, gelosie e rivalità, i due dovranno superare numerose prove prima di riconoscere i propri sentimenti.

La chimica irresistibile della coppia di protagonisti (che, all'epoca, si diceva andasse anche oltre lo schermo) ha fatto sì che la serie diventasse famosissima fuori dai confini turchi, e, nonostante faccia parte del catalogo in streaming di Mediaset ormai da diversi anni, DayDreamer rappresenta ancora la scelta ideale per chi vuole perdersi in una storia romantica, leggera e piena di energia positiva.

Mr. Wrong - Lezioni d'amore: quando l'amore arriva inatteso

Locali, tramonti e paesaggi incantevoli, ma soprattutto ancora una volta due protagonisti che sono tra i preferiti del pubblico "del pomeriggio": Özge Gürel e Can Yaman.

Ezgi İnal è una giovane donna romantica ma disillusa, ormai convinta di non riuscire a trovare l'uomo giusto. Tutto cambia quando incontra Özgür Atasoy, affascinante proprietario di un ristorante, noto per il suo stile di vita libertino e per la totale mancanza di fiducia nell'amore.

I due diventano vicini di casa e, fin dal primo momento, tra loro nasce un rapporto fatto di battibecchi e incomprensioni. Nonostante l'antipatia iniziale, Özgür propone a Ezgi un accordo insolito: lei fingerà di essere la sua fidanzata durante il matrimonio della sorella, così da mettere a tacere le pressioni familiari, e in cambio lui le insegnerà come conquistare l'uomo ideale. Quello che inizia come un semplice scambio di favori si trasforma presto in qualcosa di più complesso.

Se in Turchia non ha avuto molta fortuna, in Italia è stata accompagnata da maggiori favori. Una serie perfetta per chi cerca una commedia romantica frizzante, e soprattutto una dizi più breve del solito: Mr. Wrong ha "solo" 36 episodi.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore: passioni e sentimenti che crescono con lentezza

Non è la prima dizi da protagonista per Can Yaman, ma è la prima a portarlo al cospetto del pubblico italiano, che si innamora irrimediabilmente del suo austero Ferit Aslan, qui in coppia con la Nazlı di Özge Gürel.

Nazlı Pınar è una giovane aspirante chef che sogna di aprire un ristorante in Giappone. Per mantenersi, accetta un lavoro come cuoca privata presso Ferit Aslan, ricco e rigoroso uomo d'affari. Tra regole e differenze sociali, i due iniziano lentamente ad avvicinarsi, anche grazie al piccolo Bulut, nipote di Ferit, con cui Nazlı crea un legame speciale.

A complicare tutto intervengono Hakan e Demet, pronti a tutto pur di ottenere l'affidamento del bambino per interessi economici. Tra intrighi e tensioni familiari, la relazione tra Nazlı e Ferit viene messa alla prova, mentre intorno a loro si intrecciano altre storie d'amore e rivalità.

Bitter Sweet mescola romanticismo e dramma come fa in cucina con gli ingredienti, risultando perfetta per chi ama le storie d'amore costruite lentamente, tra desiderio e resistenza.

Love Is in the Air: l'amore nasce anche per gioco

Cambia la coppia di protagonisti, Hande Erçel e Kerem Bürsin, ma non diminuisce il romanticismo di una storia che ha saputo conquistare parecchi cuori una settimana alla volta.

Eda ha costruito ogni suo sogno con fatica, ma quando tutto sembra crollare, accetta una proposta che cambierà la sua vita: fingersi la fidanzata di Serkan, uomo brillante e distante, incapace di lasciarsi andare ai sentimenti. Quello che nasce come un accordo si trasforma lentamente in una relazione complessa, fatta di attrazione, scontri e fragilità nascoste.

Immersa in un mondo fatto di ville, giardini e luce, è la serie deale per chi ama le grandi storie d'amore moderne, con personaggi che evolvono episodio dopo episodio.

Be My Sunshine: l'ultima arrivata su Mediaset Infinity

In vista dell'estate non poteva mancare una serie turca con panorami mozzafiato e una travolgente storia d'amore e passione. La nuova dizi si chiama Be My Sunshine, ed è approdata martedì 25 marzo in streaming con un primo episodio che promette già scintille.

La storia ruota intorno ad Haziran, una giovane donna brillante e determinata, perfettamente integrata nel ritmo veloce della vita cittadina e focalizzata sulla propria carriera. Tutto cambia quando viene mandata su una suggestiva isola dell'Egeo per seguire un progetto lavorativo: un incarico che, inizialmente, rappresenta solo un ostacolo temporaneo ai suoi obiettivi.

Qui incontra Poyraz, uomo profondamente legato alla sua terra, alla natura e a uno stile di vita autentico, lontano dalle logiche della città. Tra i due nasce subito un rapporto fatto di contrasti, incomprensioni e visioni opposte, ma anche di un'attrazione sempre più difficile da ignorare. In un contesto luminoso e immerso nella bellezza del paesaggio, la serie racconta un percorso di cambiamento e scoperta, in cui i protagonisti imparano a mettere in discussione le proprie certezze, lasciandosi trasformare dall'amore e da una nuova idea di felicità.