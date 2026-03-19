Be My Sunshine: la nuova serie turca arriva gratis su Mediaset Infinity

Arriva su Mediaset Infinity Be My Sunshine, la nuova serie turca pronta a conquistare il pubblico con una storia tra amore, mare e segreti. Disponibile gratis dal 25 marzo, con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì, promette di diventare uno dei nuovi fenomeni tra le dizi che quotidiamente appassionano il pubblico.

Di cosa parla Be My Sunshine

Haziran è una giovane donna brillante e ambiziosa, profondamente legata al ritmo frenetico di Istanbul e totalmente concentrata sulla carriera. Non immagina un futuro lontano dalla metropoli, almeno fino a quando l'azienda per cui lavora la manda su una remota isola dell'Egeo per supervisionare la costruzione di un nuovo resort.

È qui che incontra Poyraz, un ragazzo molto diverso da lei: amante della natura, profondamente legato alla sua terra e alle sue radici, ha scelto di restare sull'isola per dedicarsi alla produzione di olio d'oliva nel terreno di famiglia. Il loro incontro segna l'inizio di un rapporto fatto di contrasti e incomprensioni, ma anche di una crescente attrazione.

Due mondi lontanissimi si intrecciano così in una storia che alterna leggerezza e romanticismo, portando i protagonisti a mettere in discussione certezze e priorità, fino a costruire qualcosa di nuovo insieme.

Scritta da Yeşim Çıtak - già autrice di successi molto amati come Daydreamer - Le ali del sogno, If You Love, Dreams and Realities - La forza dei sogni e Love is in the air insieme a Yelda Eroğlu, la serie intreccia commedia e atmosfere romantiche in una storia ambientata tra le meraviglie di una suggestiva isola dell'Egeo.

Quando esce Be My Sunshine su Mediaset Infinity

La serie debutta il 25 marzo su Mediaset Infinity, dove sarà disponibile gratis e in esclusiva con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

Con questo nuovo titolo, la piattaforma amplia ulteriormente il catalogo di serie turche, affiancando produzioni già molto amate dal pubblico italiano e confermando il successo delle dizi romantiche anche in streaming.