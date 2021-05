Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 14 maggio 2021: Can prepara una sorpresa per Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 14 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni scopriamo che, esplosa definitivamente la gelosia di Sanem, toccherà a Can correre ai ripari.

La bella e scaltra Ayca ha provato a salvare la situazione alla Fikri Harika ma ha scatenato la gelosia di Sanem nei confronti di Can, che, per complimentarsi della trovata, ha anche invitato Ayca a pranzo, accorgendosi in effetti di avere molto in comune con lei.

Sanem però non riesce a trattenere il proprio fastidio, che esplode in una scenata. Si confida con Leyla, come anticipa la nuova clip dell'episodio 159, che le suggerisce di dare a Can il tempo di ritrovarsi. Lui intanto, per riappacificarsi, con l'aiuto di Deren, organizza una gita a sorpresa per Sanem su un isolotto raggiungibile solo con una moto d'acqua. Il Divit spera in realtà che possa anche essere l'occasione per recuperare il suo ricordo della Aydin.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 14 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.