Bradley Cooper "invidioso" di Can Yaman? "Mia madre pensa che sia il migliore, ossessionata da Daydreamer"

In un'intervista recente, Bradley Cooper ha scherzato sulla grande passione che sua madre ha non solo per le soap opera turche ma anche per un noto attore: Can Yaman

Si può essere stati cinque volte candidati all'Oscar come miglior attore ma non essere considerati all'altezza di Can Yaman. E tutto secondo il parere della propria madre. È quanto scherzosamente ha raccontato Bradley Cooper, ospite del podcast Joe Rogan Experience.

L'attore hollywodiano ha infatti confessato che sua madre, Gloria Campano, è una grande appassionata di dizi turche, quelle soap opera che in Italia conosciamo benissimo e che ormai sempre più spesso occupano anche i palinsesti della prima serata.

La mamma di Bradley Cooper è la maggiore esperta al mondo di DayDreamer - Le ali del sogno?

Red Carpet Oscar 2019: Bradley Cooper con la madre e la compagna

Potrebbe sembrare una provocazione, ma rischia di non esserlo, a giudicare dal racconto divertito del regista di A Star Is Born. Scoperte durante il Covid, le soap opera turche sono diventate una vera routine mattutina per la signora Campano. "Si è laureata in lingua turca su Hallmark" ha scherzato l'attore "è semplicemente passata dalle classiche Hallmark alle soap turche, e poi si è evoluta ancora di più. Adesso guarda semplicemente uno schermo dove ci sono due immagini generate dall'AI di due persone, e c'è una voce che racconta la storia".

Uno "studio" costante, cominciato nel 2020 e poi sviluppatosi nel corso degli ultimi anni, che ha spinto la mamma di Bradley Cooper a vere e proprie maratone. In particolare è stata una dizi molto amata anche in Italia a catturare la sua attenzione: Daydreamer - Le ali del sogno (che Cooper ha menzionato come Early Bird, l'altro titolo internazionale).

"Questa serie ha esattamente 360 episodi e mia madre li ha guardati tutti, senza perderne uno. L'ha guardata per ore! Ha guardato ogni episodio 4-5 volte. L'ha scoperta durante il Covid e non è più riuscita a smettere" ha confidato, tra le risate, Bradley Cooper al conduttore.

"Can Yaman è il migliore del mondo"

Can Yaman all'IGSF 2025 per la presentazione di Sandokan

L'aspetto più divertente è però un altro, ovvero che, pur essendo la madre di uno dei più stimati attori hollywoodiani in circolazione, Gloria Campano pensi che sia Can Yaman il migliore al mondo. Pur non ricordando il suo nome, Bradley Cooper ha descritto molto bene la situazione: "Lei dice 'Oh questo ragazzo, questo ragazzo è il migliore del mondo'. Immagino che le mie nomination all'Oscar non significhino molto per lei".

Pur prendendo in giro quelli che sono alcuni dei tratti distintivi delle dizi - primo fra tutti: i lunghissimi sguardi tra i protagonisti -, il divo ha ammesso di aver guardato più di una volta Daydreamer - Le ali del sogno insieme a sua madre.

"A volte entro in una stanza e due personaggi si fissano, vado in cucina a preparare il caffè, torno e continuano a fissarsi. Quindi penso che la serie si sia bloccata ma no, è solo un dramma turco! [...] Però si, lo guardo anche io, è piuttosto buono, e anche l'attrice è brava (Demet Özdemir, ndr)".