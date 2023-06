10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

Il trend del momento sono le soap turche, amatissime per il carattere passionale e il romanticismo delle loro storie, ma soprattutto per la bellezza degli interpreti. Can Yaman è il simbolo della serialità turca: ecco 10 soap turche da vedere con protagonisti lui e altre star.

C'è un'intera generazione che crede che le soap opera siano quelle americane, Sentieri, Beautiful e cose del genere. Le soap invece vengono ormai da tutto il mondo: in Italia sono fiorite negli anni Novanta, proprio sulla spinta dell'arrivo di Beautiful, e si chiamavano Un posto al sole, cavallo di battaglia di Rai 3, e poi Centovetrine, Vivere, Amarsi, su Canale 5. Il trend del momento sono le soap turche, amatissime per il carattere passionale e il romanticismo delle loro storie. Ma soprattutto per la bellezza degli interpreti. Can Yaman è il simbolo della serialità turca, ed è uno di quei fenomeni che ormai ha superato i confini, ed è diventato amatissimo anche da noi. Anche chi non conosce le soap turche avrà sentito parlare dell'attore, per averlo visto nelle serie di casa nostra come Viola come il mare e in una puntata di Che Dio ci aiuti 6, o negli spot pubblicitari per De Cecco, Mercedes, Disney+ e Dolce&Gabbana. O ancora, per il flirt con Diletta Leotta. Il successo del momento è Terra amara, serie che va in onda su Canale 5 dall'anno scorso. E allora andiamo a vedere 10 soap turche se vi è piaciuta Terra amara.

1. Daydreamer - Le ali del sogno

Daydreamer - Le ali del sogno (Erkenci Kus) è la serie che ha per protagonista la star più amata oggi tra gli attori turchi, il bellissimo Can Yaman. In questa soap presta il suo volto al personaggio di un fotografo che vive alla giornata, senza alcun impegno, libero di viaggiare e di praticare i suoi sport preferiti. Il classico lupo solitario, insomma. Ma, come potrete immaginare - in fondo stiamo parlando di soap opera - il destino, e l'amore, sono in agguato. Il nostro eroe si trova a dirigere l'azienda pubblicitaria del padre. E conosce una ragazza di cui si innamora (è la bellissima Demet Ozdemir). Il momento cult è quello in cui si conoscono: si baciano al buio, in un teatro, pensando di baciare ognuno il rispettivo partner... una serie di equivoci ci terranno sulle spine, facendo poi decollare una grande storia d'amore.

2. Bitter Sweet - Ingredienti d'amore

Andiamo per ordine, e continuiamo a raccontarvi il meglio delle soap con il vostro amato Can Yaman. Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (Dolunay) è la serie che Yaman ha girato proprio prima di Daydreamer. In questa storia, Yaman interpreta Ferit Aslan, un imprenditore nel campo dei cantieri navali che la vita ha reso duro e orgoglioso. Ma, anche qui, l'amore è in agguato ed è destinato a cambiargli la vita. In questo caso si chiama Nazli (Özge Gürel) ed è la sua nuova chef personale. Ferit se ne innamora a prima vista, anche se è restio ad ammetterlo. Un bambino, il nipote di Ferit, e una serie di personaggio che ruotano intorno a lui e ai due protagonisti, complicheranno molto la storia d'amore tra Ferit e Nazli... la serie è andata in onda su Canale 5.

3. Mr. Wrong - Lezioni d'amore

Dopo DayDreamer Can Yaman ha girato anche questa serie, Mr. Wrong - Lezioni d'amore, che permette di ricreare la chimica tra il divo turco e Özge Gürel, già insieme a lui in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Nella storia, Yaman interpreta Özgür Atasoy, un uomo che possiede un ristorante e che - come vuole ormai il canone di queste storie - ha perso la fiducia nell'amore e nelle donne. Quando conoscerà Ezgi İnal (Özge Gürel), la sua nuova vicina di casa, tutto questo è destinato a cambiare. La serie è stata girata tra Istanbul e Gocek (in provincia di Mugla) e in Italia è andata in onda su Canale 5.

4. La casa fatidica (DEK)

Per chi, guardando Daydreamer, si è invece innamorato dell'affascinante Demet Özdemir, può ritrovarla ne La casa fatidica (DEK). L'attrice interpreta Zeynep, una ragazza di origini umili che viene adottata da una famiglia benestante. Durante il racconto, assistiamo alla sua vita odierna, mentre dei flashback di riportano alla sua vita passata. Ma quel passato è destinato a ritornare. La madre biologica la mette di fronte a un ricatto psicologico, e così Zeynep si trova a sposare Mehdi, un meccanico che è molto rispettato nel suo quartiere. Così la loro relazione si trova a vivere nel contrasto tra questi due mondi. La serie è attualmente in produzione. Accanto a Demet Özdemir c'è uno degli attori più amati della tv turca, Ibrahim Çelikkol, protagonista di SBA - Amore in bianco e nero, di cui vi parliamo sotto.

5. La ragazza e l'ufficiale

E Demet Ozedmir è anche nella soap in arrivo dalla Turchia in onda in questi giorni, La ragazza e l'ufficiale, su Canale 5 in prima serata. È stata definita una sorta di "Romeo e Giulietta in salsa ottomana", ed è ambientata nel passato: i due protagonisti, infatti, sono innamorati ma sono divisi dalle loro famiglie e dalla situazione politica. Kurt Seyit e Sura Verjenskaya sono un ufficiale dell'esercito russo di origini turche, e una donna slava della Crimea. Siamo negli anni della Prima guerra Mondiale e della Rivoluzione russa, gli anni del crollo dell'Impero zarista e di quello ottomano. Ma fate attenzione al personaggio Alina Sokolova, detta Alya, ragazza russa di nobili origini costretta dalla rivoluzione a lasciare la Russia per Istanbul, dove si guadagna da vivere come un'umile lavandaia. È un personaggio che all'inizio ha un ruolo marginale nella serie, ma che ha colpito il pubblico italiano, perché è interpretata da Demet Ozdemir, la protagonista di Daydreamer. La ragazza e l'ufficiale è stata girata prima, nel 2014, e Demet non era ancora famosa.

6. Adim Farah

Un'altra serie dove potrete vedere Demet Ozdemir è Adim Farah (Io sono Farah), una serie turca di produzione Fox. Demet Ozdemir è Farah Erşadi è una ragazza iraniana fuggita dall'Iran in Francia che sei anni prima, dopo aver scoperto di essere incinta, è costretta a stabilirsi a Istanbul. Dopo la nascita di suo figlio, ha scopre che soffre di una malattia rara e per guadagnarsi da vivere inizia a lavorare come donna delle pulizie a Istanbul per un gangster, con il quale intraprende una relazione. Farah, durante il suo lavoro, è testimone oculare dell'omicidio di un poliziotto...

7. Profumo di fragole

Ancora Demet Ozdemir è la protagonista di Cilek Kokusu, Profumo di fragole, andata in onda nel 2015. È una serie tv meno drammatica delle altre ed è molto divertente. Al centro della storia c'è l'amore tra Asli, una bellissima ragazza che è un vero talento della pasticceria, nota a tutti per le sue torte alle fragole, e Burak, il classico ragazzo ricco e donnaiolo. Immaginate qual è il problema? Sì, è la differenza di classe. Profumo di fragole si trova in streaming su YouTube. La vedrete con occhi particolari dopo aver saputo che durante le riprese della serie i due protagonisti Demet Ozdemir e Yusuf Çim si sono innamorati. La loro storia è durata quasi due anni, fino al 2017. E sul set la loro chimica è evidente.

8. Siyah Beyaz Ask (SBA - Amore in bianco e nero)

Ma un'altra soap in arrivo dalla Turchia che ha stupito per la chimica dei suoi protagonisti è Siyah Beyaz Ask (SBA - Amore in bianco e nero). È la storia di una dottoressa che viene rapita per curare un uomo in fin di vita e, arrivata sul luogo del delitto, è testimone di un omicidio. Così viene condannata a morte. Conosce Ferhat, il sicario che ha ordine di ucciderla, ma lo supplica di salvarla. Indovinate come andrà a finire? Il bianco e nero del titolo rappresenta i mondi diversi dei due protagonisti, quello di una donna libera e quello di un uomo che per vivere uccide. Ma la cosa interessante, come vi dicevamo, è che la chimica tra i due attori protagonisti, Birce Akalay e Ibrahim Celikkol, è stata talmente forte da aver più volte sollevato le proteste della moglie di lui.

9. Kiralisk Ask (Amore in affitto)

Kiralisk Ask (Amore in affitto) è la storia di Homer, un ragazzo riservato che nella vita non ha mai avuto grandi storie d'amore I suoi parenti vogliono che si sposi, perché l'eredità del nonno è condizionata al suo matrimonio di Homer. Ecco allora uno di quei bei matrimoni combinati, con una ragazza, Defne, che viene ingaggiata per far innamorare il protagonista, farsi sposare e poi sparire. Come potete immaginare, i due ragazzi si innamoreranno veramente... la serie, leggera e divertente, è disponibile in streaming su YouTube sottotitolata.

10. Ask Laftan Anlamaz

Ask Laftan Anlamaz è considerata una delle migliori serie turche: è andata in onda tra il 2016 e il 2017 con 31 episodi. È la storia di Hayat, una bella ragazza che vive e studia a Istanbul con le sue amiche. Il padre però la mette di fronte a una scelta: trovare subito un lavoro a Istanbul o tornare a vivere nel paese d'origine. Così la ragazza trova lavoro preso una casa di moda, dove la assumono perché la scambiano per un'altra, la figlia di un amico del proprietario. Ma a capo dell'azienda c'è Murat, il figlio del padrone: all'inizio i due non andranno affatto d'accordo, ma pian piano inizieranno ad avvicinarsi. Hande Ercel, l'attrice protagonista è anche nel cast di un'altra serie di grande successo, Sen Cal Kapimi (Bussa alla mia porta). La serie è disponibile con i sottotitoli in lingua inglese su YouTube.