Zootropolis 2: una scena tagliata rivela un inizio completamente diverso

La clip inedita è uno dei numerosi contenuti extra disponibili nelle versioni digitale e fisica del film, divenuto il secondo maggior incasso di sempre per un film d'animazione.

L'inizio di Zootropolis 2 era completamente diverso da quello visto al cinema. Ce lo rivela una scena tagliata del film d'animazione che mostra l'incipit alternativo.

I co-registi Jared Bush e Byron Howard hanno spiegato i motivi alla base della loro scelta in un'intervista con Entertainment Weekly, a commento dei contenuti extra della versione home video.

"Nella versione definitiva, apriamo il film ripensando a dove eravamo rimasti con Judy e Nick nel primo film", ha spiegato il coregista Jared Bush. "Ma nella prima versione, il film iniziava su una barca con una banda di contrabbandieri pagati per portare qualcosa in città. Il colpo di scena è che ciò che stavano contrabbandando era in realtà un serpente misterioso. In definitiva, quella scena non si adattava alla struttura generale del nostro film, ma è stato davvero divertente esplorarla e ora siamo entusiasti di condividerla con voi."

Una scena di Zootropolis 2

La descrizione della scena iniziale tagliata

La nostra recensione di Zootropolis 2 loda le scelte artistiche e narrative del sequel Disney che ha riscosso l'entusiasmo di pubblico e critica, ottenendo una nomination all'Oscar come miglior film d'animazione. MA EW ha svelato in dettaglio la descrizione dell'incipit alternativo tagliato che troveremo nelle versioni home video fisiche e digitali.

La scena eliminata si svolge durante una notte nebbiosa in mare, su un'enorme nave guidata da vari roditori. Uno di loro sta leggendo un giornale su cui appaiono articoli sull'imminente 200° Zootennial Celebration e un titolo che recita "Come le famiglie fondatrici hanno creato quattro stagioni in una sola città", tutti elementi che prefigurano momenti successivi del film.

Una scena di Zootropolis 2

Questo roditore riceve un messaggio di testo con uno strano simbolo, che lo spinge a chiedere: "È tutto lì?". Poi apre una valigetta in cui vi sono dei roditori più piccoli che nuotano nei contanti, i quali lo informano di aver contato tutto il denaro due volte. In questa atmosfera piuttosto inquietante i topi iniziano a far festa per per celebrare la loro nuova ricchezza.

A loro insaputa, mentre stanno festeggiando, una misteriosa figura vestita di nero ha fatto cadere uno dei container giù dalla nave, in acqua. A riva, la figura apre il container rivelando un serpente, e i due fuggono insieme, presumibilmente verso il gala dello Zootennial.

Come è cambiata la scena iniziale nella versione definitiva?

Nella versione uscita nei cinema, come accennato dai registi, Zootropolis 2 riprende esattamente da dove si era interrotto il primo film: con la coniglietta Judy (Ginnifer Goodwin) e la volpe Nick (Jason Bateman) che si stanno ancora abituando a essere partner nel Dipartimento di Polizia di Zootropolis (ZPD). La loro nuova collaborazione viene messa a dura prova quando si ritrovano a dover indagare su un mistero legato all'arrivo di un serpente velenoso nella metropoli degli animali.

La clip tagliata è diventata una delle numerose scene eliminate e contenuti speciali che i fan potranno godere nell'uscita digitale e fisica del film che si è rivelato un successo senza precedenti. Grazie alle folle di spettatori accorsi al cinema, Zootropolis 2 ha battuto Frozen II, diventando il secondo film animato con i migliori incassi di sempre dietro al colossal cinese Ne Zha 2.