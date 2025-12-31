Zootropolis 2 batte Frozen II e diventa il film animato Disney con i migliori incassi

Zootropolis 2 ha ottenuto un nuovo record di incassi: il film animato ha infatti battuto Frozen II - Il segreto di Arendelle ottenendo degli incassi pari a 1,46 miliardi di dollari in tutto il mondo.

La cifra rappresenta il miglior risultato mai ottenuto da un progetto targato Walt Disney Animation.

Gli incassi record ottenuti da Zootropolis 2

Frozen II - Il segreto di Arendelle, nel 2019, aveva incassato 1,45 miliardi di dollari. Negli ultimi giorni, grazie alle proiezioni durante le vacanze di Natale, Zootropolis 2 (di cui potete leggere la nostra recensione) ha raggiunto quota 333 milioni di dollari negli Stati Uniti e 1,13 miliardi a livello internazionale.

Zootropolis 2: Nick e Judy in una scena

Il secondo capitolo della storia di Nick e Judy ha aggiunto, durante la sua quinta settimana di programmazione nelle sale, altri 87,9 milioni di dollari.

Il nuovo record è stato raggiunto molto velocemente, sfruttando in particolare il successo ottenuto in Cina, mercato dove ha superato 500 milioni di dollari. Avatar: Fuoco e Cenere, che ha debuttato il 19 dicembre, ha ottenuto invece nelle sale cinesi circa 100 milioni di dollari, cifra di molto inferiore a quella incassata dal film animato.

Nel 2025 solo altri due film hanno superato il traguardo di 1 miliardo di dollari ai box office mondiali: il remake di Lilo & Stitch e Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, rispettivamente arrivati a 1,03 miliardi di dollari e 2,2 miliardi di dollari, il miglior risultato ottenuto in questa annata.

Cosa racconta Zootropolis 2

Nella versione originale del sequel animato czampione di incassi, oltre a Ginnifer Goodwin e Jason Bateman che danno voce ai nuovi protagonisti Judy e Nick, è coinvolto anche Ke Huy Quan nella parte del serpente Gary.

Tra i doppiatori spazio poi a Quinta Brunson che è la Dottoresa Fuzzby, una terapista quokka, e a Shakira che riprende invece il ruolo della cantante Gazelle.

Nel film Judy e Nick si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree di Zootropolis, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.