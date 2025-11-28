Zootropolis 2: in che modo la scena post-credits apre la strada a un terzo film?

Zootropolis 2 è uscito nelle sale di tutto il mondo e sta già incassando parecchio, così tanto che probabilmente sarà uno dei migliori incassi dell'anno. Tuttavia, è già tempo di parlare della scena post-credits che chiude la storia.

In una nuova intervista concessa a ScreenRant, gli autori del film d'animazione Disney, Jared Bush e Yvette Merino, hanno parlato del significato della scena e di come questa inevitabilmente spiani la strada a un terzo capitolo del franchise.

"Spero che quando il pubblico lo vedrà, si entusiasmerà all'idea di cosa potrebbe essere, cosa significhi realmente e quali misteri potrebbero nascondersi dietro. Penso che sia qualcosa che ci piacerebbe esplorare", ha spiegato Bush, alludendo quindi al prossimo capitolo della storia.

Zootropolis 2 : un'immagine del film

Cosa succede nella scena post-credits di Zootropolis 2?

La sequenza anticipa la comparsa degli uccelli nell'ambientazione popolata da animali, suggerendo che un possibile sequel potrebbe concentrarsi sul ruolo delle specie aviarie nell'universo narrativo.

Troviamo infatti Judy Hopps a casa sua, mentre riflette sul suo successo e prende in giro i suoi vicini ficcanaso. Mentre si allontana, però, una piuma atterra sul davanzale della finestra aperta. Questo è un chiaro indizio che, dopo l'introduzione dei rettili in Zootropolis 2, l'eventuale Zootropolis 3 presenterà gli uccelli.

Come per i rettili e gli anfibi prima, in Zootropolis non si sono mai visti uccelli. Il primo film presentava solo mammiferi, mentre il sequel ha confermato che i rettili facevano parte della comunità, ma erano stati cacciati o costretti a nascondersi un secolo prima dei giorni nostri. Ciò suggerisce che potrebbe esserci un motivo per cui anche gli uccelli sono comparsi fino ad ora.

Zootropolis 2: una sequenza del film

Le previsioni al box-office sono più che buone

Il sequel punta a superare i 150 milioni di dollari negli Stati Uniti nei primi cinque giorni di programmazione, un risultato già di per sé impressionante. Tuttavia, è a livello internazionale che i numeri sembrano davvero sbalorditivi: secondo gli analisti, il film dovrebbe registrare un incasso di oltre 200 milioni di dollari solo in Cina. Sommando i biglietti venduti negli altri paesi, si prevede che entro domenica sera avrà incassato 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sono cifre incredibili, soprattutto se confrontate con quelle di altri titoli del 2025. I film che finora hanno registrato gli incassi migliori dall'inizio dell'anno, Lilo & Stitch (361 milioni di dollari) e Un film Minecraft (313 milioni di dollari), non si avvicinano nemmeno lontanamente a quello che Zootropolis 2 dovrebbe incassare.