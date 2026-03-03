Zootropolis 2: Disney+ svela la data di uscita in streaming

Gli utenti della piattaforma di streaming, dalla prossima settimana, potranno immergersi nell'avventuroso e divertente mondo di Judy e Nick.

Il film campione di incassi Zootropolis 2, che ha persino battuto i record stabiliti da Frozen, sta per arrivare in streaming su Disney+. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato che il lungometraggio animato sarà disponibile dall'11 marzo.

Cosa racconta Zootropolis 2

Al centro della trama del sequel ci sono i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (che nella versione italiana ha la voce di Ilaria Latini) e Nick Wilde (voce di Alessandro Quarta), che si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake (voce di Max Angioni) arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale.

In Zootropolis 2, di cui potete leggere la nostra recensione, per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.

Il successo del sequel animato

Zootropolis 2 ha recentemente vinto il premio BAFTA come miglior film d'animazione e ha infranto record al botteghino, diventando il film d'animazione della Motion Picture Association (MPA) di maggiore successo in assoluto, con 1,85 miliardi di dollari a livello globale, oltre a classificarsi come l'ottavo film con il maggior incasso di tutti i tempi e come il primo titolo al botteghino negli Stati Uniti nel 2025.

Il film, candidato anche agli Academy Award, è il quinto titolo dei Walt Disney Animation Studios a superare il miliardo di dollari nel mondo: un traguardo storico nella lunga tradizione dello studio. A questo successo si aggiunge un grandissimo consenso di pubblico e critica, tra cui un punteggio del 96% Verified Hot Audience su Rotten Tomatoes e una valutazione A al CinemaScore.

Il film offre anche un'esperienza musicale grazie al nuovo singolo Zoo, interpretato da Shakira, e una maestosa colonna sonora originale composta da Michael Giacchino.

L'arrivo di Zootropolis 2 su Disney+ consolida il successo del franchise, che include anche Zootropolis e Zootropolis+, che hanno registrato oltre 805 milioni di ore di streaming a livello globale.