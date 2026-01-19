Avatar: Fuoco e Cenere inarrestabile, batte anche 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

Resterà deluso che sperava nell'exploit di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. Promosso dalla critica, l'horror diretto da Nia DaCosta non ha debuttato col botto finendo secondo dopo Avatar: Fuoco e Cenere. A cinque settimane dall'uscita, la pellicola di James Cameron non molla e continua a conservare la prima posizione al box office USA incassando altri 13,3 milioni che la portano a un totale domestico di 363,5 milioni e a 1,3 miliardi globali.

Ralph Fiennes in una scena di 28 anni dopo - Il tempio delle ossa

Il ritorno degli zombie inglesi fatica a decollare

Battuto di un soffio Il film di NiaDaCosta che analizziamo nella nostra recensione di 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, pellicola che prosegue la saga post-apocalittica di Alex Garland. Il film interpretato da Ralph Fiennes e Jack O'Connell ha debuttato questo fine settimana in 3.506 sale cinematografiche, ottenendo una media per sala di 3.707 dollari. Attualmente ha un 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e il 72% del pubblico ha dichiarato in un sondaggio di PostTrak che "consiglierebbe sicuramente". A livello internazionale, ha incassato 16,2 milioni di dollari da 61 mercati per un totale globale di 31,2 milioni.

Meglio aveva fatto il debutto della nuova trilogia diretto da Danny Boyle, 28 anni dopo, che ha incassato 30 milioni di dollari a giugno. A inizio weekend, si prevedeva che _Il tempio delle ossa- avrebbe raggiunto almeno i 20 milioni di dollari. Con un budget di 63 milioni di dollari, esclusi marketing e promozione, il film ha anche una lunga strada da percorrere per raggiungere il pareggio.

"È un grattacapo", ha affermato Paul Dergarabedian, responsabile delle tendenze di mercato per Comscore. "Potrebbe esserci un po' di confusione da parte del pubblico. Ma il passaparola potrebbe sostenerlo, come accaduto con The Housemaid e Zootropolis 2".

Una scena di Zootropolis 2

Le altre posizioni della classifica USA

I succitati Zootropolis 2 e Una di famiglia - The Housemaid seguono, rispettivamente, al terzo e al quarto posto. Forte di tutti i record di incassi infranti, il sequel Disney incassa altri 8,8 milioni di dollari nell'ottavo fine settimana. Con un incasso globale di 1,7 miliardi di dollari, ha superato Inside Out 2 diventando il maggior incasso per un film d'animazione di tutti i tempi, anche se nella classifica non è incluso il colosso cinese Ne Zha 2, che ha incassato oltre 2,2 miliardi di dollari. Zootropolis 2 diventa, inoltre, la nona miglior uscita globale di tutti i tempi.

8.5 milioni portano Una di famiglia - The Housemaid a oltre 107 milioni. Con un budget di soli 35 milioni, la cinica commedia thriller di Paul Feig con Amanda Seyfried e Sydney sweeney ha incassato quasi $250 milioni globali.