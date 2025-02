Zoe Saldaña critica i tweet di Karla Sofía Gascon: "Non ho tolleranza verso il razzismo"

Zoe Saldana non scusa la collega di Emilia Perez per i tweet razzisti riemersi di recente e critica senza mezzi termini ogni forma di retorica negativa contro un gruppo di persone.

Zoe Saldana non fa sconti alla collega di Emilia Perez Karla Sofía Gascón, colpevole di aver pubblicato tweet dal contenuto razzista che prendevano di mira mussulmani e celebrità riemersi questa settimana.

"Sto ancora elaborando tutto quello che è accaduto negli ultimi due giorni e sono triste. Mi rende davvero triste perché non tollero alcuna retorica negativa nei confronti di persone di qualsiasi gruppo", ha detto Saldaña durante una sessione di domande e risposte a Londra, come riporta Variety.

L'attrice, di origine centroamericana, ha dichiarato inoltre: "Posso solo attestare l'esperienza che ho avuto con ogni singolo individuo che è parte di questo film, e la mia esperienza e le mie interazioni con loro riguardavano l'inclusione, la collaborazione sulle differenze razziali e sull'uguaglianza di genere. E questo mi rattrista. Mi rattrista dover affrontare questa battuta d'arresto in questo momento".

Zoe Saldana in auto con Karla Sofia Gascon

Un film senza pregiudizi

Nonostante tutto, Zoe Saldana è contenta della risposta del pubblico nei confronti di Emilia Perez, in corsa per gli Oscar dopo aver raccolto 13 nomination.

"Sono felice che tutti voi stiate mostrando il vostro sostegno a Emilia Perez perché il messaggio che questo film trasmette è così potente e il cambiamento che può apportare alle comunità che vengono emarginate giorno dopo giorno è importante" ha proseguito l'attrice. "Tutto ciò che posso dire è che tutti noi che ci siamo riuniti per raccontare questa storia, ci siamo uniti per amore, rispetto e curiosità, e continueremo a diffondere quel messaggio. Questo è tutto ciò che possiamo dire adesso".

Un primo piano di Karla Sofia Gascon

Nei giorni scorsi sono stati riportati alla luce da una giornalista i tweet di Karla Sofia Gascón contenenti opinioni controverse sui musulmani, su George Floyd e sulla diversità agli Oscar. Nei tweet, Gascón ha criticato la diversità della cerimonia degli Oscar 2021, ha definito George Floyd un "truffatore tossicodipendente" dopo essere stato ucciso da un agente di polizia nel 2020 e ha preso di mira l'Islam, sostenendo che la loro fede "non rispetta i diritti internazionali".

L'attrice ha poi diffuso un comunicato stampa in cui si scusava ufficialmente, dichiarando: "Voglio prendermi la responsabilità del dolore causato dai miei post passati sui social media. Essendo membro di una comunità emarginata, conosco fin troppo bene questa sofferenza e sono profondamente dispiaciuta per coloro che ho offeso. Per tutta la vita ho lottato per un mondo migliore. Credo che la luce trionferà sempre sull'oscurità". Da allora Gascón ha disattivato il suo account X.