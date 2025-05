Emilia Pérez: ecco perché il 4K UHD esalta i giochi di luce e la travolgente colonna sonora del musical

Il pluripremiato musical con Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón è arrivato in homevideo per Plaion con un'edizione 4K UHD a due dischi. Video e audio sono straordinari ed esaltano la natura del film di Jacques Audiard. Deludono invece gli extra.

È stato il film non in lingua inglese con più candidature di sempre agli Oscar, anche se dopo varie polemiche ha vinto solo due statuette (miglior canzone e miglior attrice non protagonista a Zoe Saldana), ma ha portato a casa anche quattro Golden Globe e numerosi premi in tutto il mondo. Ma non solo solamente i riconoscimenti a raccontare l'importanza di Emilia Pérez, film diretto da Jacques Audiard, che ha rappresentato una vera rivoluzione narrativa mescolando dramma, musical e thriller in un'unica opera straordinaria e riscrivendo le regole del cinema contemporaneo.

Zoe Saldana in un momento musical del film

In Emilia Pérez, Zoe Saldana interpreta Rita, avvocato al servizio di un grande studio dedito a scagionare i criminali. Un giorno deve aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari: il malvivente vuole sparire dalla circolazione coronando il suo sogno di diventare donna (una straordinaria Karla Sofía Gascón). Un musical dalla colonna sonora trascinante e dal look oscuro, che meritava una grande edizione homevideo. E infatti il film è uscito per Plaion Pictures in un'edizione slipcase 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) tecnicamente superba, anche se purtroppo povera di extra.

Video 4K fedele al look oscuro con esplosivi giochi cromatici di luce

L'edizione 4K UHD di Emilia Pérez

A colpire del video 4K UHD dell'edizione Plaion di Emilia Perez è sicuramente la morbidezza delle immagini, non abituale per una visione 4K: il dettaglio è buono ma non incisivo, c'è una leggere grana digitale, ma in realtà il quadro non esattamente nitido è fedele al look del film e al girato, alla fotografia utilizzata, al lavoro di post-produzione, insomma è un video nel rispetto della precisa identità visiva dell'opera e della scelta artistica. Un'estetica chiaramente voluta, fatta da un mix di atmosfere sporche e sognanti. Proprio per questo non è molta la differenza del dettaglio tra 4K e Blu-ray, quanto piuttosto va rilevato un divario nella calibrazione del colore.

Selena Gomez in una scena di Emilia Pérez

In particolare, il contributo dell'HDR esalta il gioco di luci e gli effetti di luminosità, che nel 4K risultano decisamente più efficaci, oltre che molto più evidenti sullo schermo. Il tutto grazie a un nero profondo, che si può già percepire nell'inizio con un vuoto oscuro dal quale emergono musicisti messicani. Sono soprattutto questi picchi di brillantezza cromatica e a livello di luminosità che caratterizzano tutto il film ed esaltano costumi e scenografie, con un'esplosione di colori nelle sequenze cantate e ballate.

Karla Sofía Gascón è la protagonista nei panni di Emilia Pérez

Del resto il tono generale del film è oscuro, le scene notturne sono numerose, ma il bello è che le fonti luminose di varia natura e intensità sono sfruttate con grande qualità creando a volte getti di luce a volte effetti dinamici e ritmici, spesso in sincronia con la musica. Sempre mettendo in risalto i personaggi illuminati da luci potenti e strategiche e facendo emergere bene i particolari dalle ombre.

Un audio travolgente fra effetti sonori e musica trascinante

Karla Sofía Gascón e Adriana Paz in una scena del film

Spettacolare anche il reparto audio, con le tracce in DTS HD Master Audio 5.1 per italiano e originale spagnolo. Anche nella versione doppiata è stata fatto un lavoro eccellente perché il film non presenta la tradizionale separazione tra dialoghi e canzoni dei soliti musical, perché c'è un'integrazione quasi continua fra dialoghi e momenti cantati. Questi ultimi vengono riportati rigorosamente in originale con puntuali sottotitoli per capire il significato. Proprio i momenti musicali sono la parte più spettacolare e trascinante dell'audio, che grazie a un suono potente e avvolgente e alle giuste dosi di bassi, offre un'esperienza fluida e organica, regalando coinvolgimento e ampia spazialità durante le canzoni.

Un'immagine delle due protagoniste del film

Ma anche gli altri complessi effetti sonori, tra semplici rumori ambientali e scene più movimentate di azione, come ad esempio un terremoto, una sparatoria e una deflagrante esplosione nel finale, sono molto curate creando un insieme omogeneo e coinvolgente all'ascolto. Peccato che l'edizione deluda sul fronte dei contenuti speciali: di spunti di approfondimenti ce n'erano tantissimi, eppure troviamo solamente un trailer presente sul disco blu-ray.