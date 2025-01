Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón nel caos per i tweet contro musulmani, George Floyd e diversità agli Oscar

Bufera sull'attrice del film di Jacques Audiard per alcune sue dure dichiarazioni del passato.

Nelle ultime ore, la star di Emilia Pérez Karla Sofía Gascón è finita nell'occhio del ciclone per una serie di tweet pubblicati anni fa sul proprio account X.

Nei tweet, l'attrice esprime dure frasi razziste e controverse nei confronti della comunità musulmana, di George Floyd e della diversità ai Premi Oscar.

Le frasi sui musulmani e George Floyd di Karla Sofía Gascón

I post, molti dei quali sono stati cancellati giovedì, sono riemersi grazie alla giornalista Sarah Hagi, e risalgono al periodo tra il 2020 e il 2021. Il 22 novembre 2020, Gascón scrisse:"Mi dispiace, è solo una mia impressione o ci sono sempre più musulmani in Spagna? Ogni volta che vado a prendere mia figlia a scuola ci sono sempre più donne con il capo coperto e le gonne fino ai talloni. L'anno prossimo, invece dell'inglese, dovremo insegnare l'arabo".

Le critiche dell'attrice si estendono in altri tweet:"Sono così stufa di tutta questa merda, dell'Islam e del Cristianesimo, del Cattolicesimo e di tutte le fottute credenze di imbecilli che violano i diritti umani".

Poi l'attenzione si sposta su George Floyd, pochi giorni dopo la sua morte attraverso diversi tweet:"Penso davvero che a pochissime persone sia mai importato di George Floyd, un tossicodipendente truffatore ma la sua morte è servita ancora una volta a dimostrare che ci sono persone che considerano ancora i neri delle scimmie senza diritti e i poliziotti degli assassini. Hanno tutti torto".

Le critiche sulla diversità agli Oscar

"Sempre di più gli Oscar sembrano una cerimonia per film indipendenti e di protesta, non sapevo se stessi guardando un festival afro-coreano, una manifestazione Black Lives Matter o l'8 marzo. Oltre a questo, una cerimonia brutta, brutta" si legge in un altro tweet.

Karla Sofía Gascón è la prima attrice apertamente transgender a ricevere una nomination agli Oscar, grazie al ruolo nel film di Jacques Audiard* Emilia Pérez, al fianco di Selena Gomez e Zoe Saldana.