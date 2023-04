Zerocalcare: il nuovo teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo svela la data di uscita

Il nuovo teaser della serie animata Questo mondo non mi renderà cattivo svela finalmente la data di uscita del secondo progetto di Zerocalcare realizzato per Netflix: il 9 giugno.

Nel video si vedono alcune sequenze dell'atteso show con al centro alcuni personaggi molto amati come Secco, l'Armadillo, Sarah e la madre del protagonista.

Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, la serie Questo mondo non mi renderà cattivo è scritta e diretta da Zerocalcare. La serie sarà composta da 6 episodi, da circa mezz'ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all'autore.

Il titolo dello show, come rivelato durante la presentazione del progetto, rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.

In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo di Zerocalcare. Zero, Sarah, Secco, l'Armadillo, l'immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, saranno i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena.