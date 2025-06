Zerocalcare torna con una nuova serie per Netflix, l'appuntamento è per il 2026 Zerocalcare torna con una nuova serie per Netflix, l'appuntamento è per il 2026

Il connubio tra Zerocalcare e Netflix prosegue con l'arrivo di una nuova serie animata la cui uscita è prevista nel 2026. A dare l'annuncio il fumettista di Rebibbia, il cui vero nome è Michele Rech, e Valerio Mastandrea, che dà voce all'immancabile armadillo.

La collaborazione di Zerocalcare con Netflix è iniziata nel 2021, con l'uscita di Strappare lungo i bordi, dove il fumettista romano, la cui coscienza prende le forme di un armadillo, riflette sulla sua vita e su un amore mancato mentre con due amici si reca fuori città.

Nel 2023 è approdata in streaming Questo mondo non mi renderà cattivo, serie in sei episodi che ruota attorno all'apertura di un centro di accoglienza a Roma Est e del conseguente scontro tra fascisti e antifascisti. Nel frattempo, un vecchio amico di Zero torna dopo anni di assenza e non riconosce il quartiere in cui è cresciuto. Zerocalcare vuole aiutarlo, ma quale sarà la scelta giusta?

E siccome non c'è due senza tre, cresce la curiosità per conoscere la trama del nuovo show che finora è top secret, come sottolinea il simpatico siparietto video tra Zerocalcare e Mastandrea.

I consigli di Zerocalcare

Ospite del Salone del Libro di Torino il mese scorso, tra i protagonisti dello stand Bao Publishing, che cura l'uscita delle sue graphic novel, Zerocalcare ha parlato di uno dei libri che più ha amato consigliandone la lettura, ed è un libro - guardacaso - collegato al cinema.

Si tratta, infatti, de Il selvaggio di Guillermo Arriaga, scrittore e sceneggiatore messicano che ha collaborato con Alejandro Gonzales Inarritu a titoli come Amores Perros, 21 grammi e Babel. Pubblicato nel 2016, Il selvaggio racconta una storia di vendetta e intolleranza ambientata nel Messico di fine anni sessanta. Juan Guillermo, secondogenito dopo che il gemello è morto durante il parto, deve fare i conti con la morte del fratello maggiore Carlos, ucciso barbaramente. La vendetta è una strada possibile, ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci e godono di protezioni illustri. Alla fine solo un amore complicato e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la sua giovane vita sembra trascinarlo.