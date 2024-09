Giorgio Scorza al Cartoon Forum: "L’animazione ha un continuum col mondo dell’editoria"

Abbiamo scambiato qualche parola con Giorgio Scorza, CEO e Creative Director di Moviementi production, hub creativo italiano nominato al Cartoon Forum per il best Producer Award.

Il Cartoon Forum è un evento estremamente particolare ed interessante durante il quale artisti e studi d'animazione trovano investitori che credano nei loro progetti. Ma anche se questo costituisce sicuramente l'anima della manifestazione c'è anche un altro aspetto, altrettanto interessante: quello di raccogliere nello stesso posto tanti di coloro che vivono e lavorano con l'animazione, in quella che è anche una celebrazione di questo mezzo espressivo. Inoltre fin dal 2017 il Cartoon Forum sceglie un paese o una regione e gli dedica particolare attenzione: è quindi questo l'anno dell'Italia, presente con diverse produzioni e iniziative.

Una foto di Giorgio Scorza

C'è poi uno studio italiano che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé e che alla manifestazione è stato in nomination per il Best Producer Award: stiamo parlando di Movimenti Production, l'hub creativo dietro alle serie di Zerocalcare Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo , ma anche di opere per bambini e ragazzi come Topo Gigio e Spooky Wolf. Una realtà consolidata al cui vertice c'è Giorgio Scorza, CEO e Creative Director dello studio. Abbiamo potuto rivolgergli qualche domanda per cercare di comprendere meglio i progetti dello studio e un settore così complesso, variegato e trasversale come quello dell'animazione.

Una realtà in crescita

Movimenti Production ha sempre dimostrato di apprezzare la manifestazione dedicata all'animazione: "Siamo una presenza fissa al Cartoon Forum dal 2011. Quest'anno ci hanno inserito in questi quattro potenziali migliori produttori, siamo molto orgogliosi di essere annoverati perché ho scoperto che è la prima volta che capita a una realtà italiana, quindi è un bel segnale visto che quest'anno comunque l'Italia sta crescendo nel settore e per noi esseri lì è già una mega vittoria."

Il Cartoon Forum

L'hub creativo nel corso degli anni ha saputo poi differenziare le sue attività, costruendo una corte fatta di talenti che stanno lasciando un'impronta importante nel settore: "Ci collochiamo con quello che è sempre stato il nostro DNA al quale abbiamo dato un seguito il più possibile prospettico, il che significa iniziare come studio, per poi distinguere, la parte di produzione dalla parte di studio, quindi creando DogHead Animation a Firenze, attraendo lavoro anche di service di qualità, quindi Stati Uniti, Inghilterra, principalmente. Tutto questo ci ha ha permesso di mantenere delle squadre di creativi, di talenti, che non sono stati dispersi, oppure che sono tornati dall'estero avendo un know-how di alto livello che hanno poi riportato a casa."

Animazione ed editoria

Una scena di Strappare lungo i bordi

Movimenti ha anche dimostrato un'incredibile versatilità e trasversalità nelle sue produzioni e lavori, prendendo e adattando sia dal fumetto che da altri titoli i identità note: "L'animazione ha un continuum col mondo dell'editoria, con il mondo delle licenze, con il mondo della comunicazione. È una cosa su cui io onestamente ho spinto per tanti anni, poi giustamente sono arrivati gli americani facendoci 100 anni di Marvel e improvvisamente è diventato un parere condiviso. Non che io fossi avanguardista, ma chi è dentro al settore questa cosa la percepiva da tanto tempo."

Scorza ha poi continuato parlando della varietà che contraddistingue i loro lavori: "Riguardo il fatto che facciamo dei contenuti completamente diversi, sì, è vero, però io vedo sempre una sottile linea rossa, volendo fare una citazione, perché ritengo che noi abbiamo sempre un taglio in ogni cosa a cui approcciamo, che porta dietro un elemento di ironia e sarcasmo più o meno stemperato. Poi c'è il tentativo sempre di usare, da un punto di vista tecnico, qualcosa che non sia la comfort zone, per noi o per il mercato di riferimento."

Influenze animate

Semola e Merlino ne La spada nella roccia

Come da consuetudine abbiamo domandato anche a Giorgio Scorza quali titoli animati abbiano influito sulla sua formazione e quello che abbiamo ottenuto è una lista di piccoli e grandi capolavori animati: "Devo dire che come tutti, quando ero bambino ho visto i classici Disney, perché si veniva parcheggiati lì. Ho amato alcuni film in particolare della Disney, come per esempio _La spada nella roccia e Robin Hood, che sono i miei due film preferiti. Negli anni poi ho amato anche Gli Aristogatti e La carica dei 101, ma devo dire che quei due film sono stati per me di una potenza incredibile per mille motivi. Dopo mi sono innamorato del mondo degli anime giapponesi e delle storie più struggenti: ricordo Rocky Joe, L'uomo tigre. Ho un carattere malinconico e nebuloso con tanti sorrisi e i cartoni animati mi aiutano a fare quello. Ho amato molto anche È quasi magia Johnny anche se nel mio gruppo di amici ero in minoranza. Quando poi è arrivato il mondo di Genndy Tartakovsky, Super Chicche, Johnny Bravo, Samurai Jack, sono stato fortemente influenzato."_

una scena di Edward mani di forbice

Importante è stato anche Tim Burton che con il suo Beetlejuice ha portato un modo di fare cinema e un umorismo nuovo per l'epoca, fino ad arrivare ad un film tanto indimenticabile quanto agrodolce: "Burton, come Anderson e come Gondry, che lui odia, sono tutti autori che vengono dal cinema d'animazione, ma io ci metto dentro, nella mia percezione di cos'è animazione, anche Fellini. In Edward mani di forbice ha creato questa dinamica di di eroi e controeroi. Ha dato vita ad un personaggio iconico: è la persona più dolce ma ha le mani che sono delle forbici e inevitabilmente disfano tutto quello che toccano. Questa cosa da ragazzino mi spezzò il cuore."