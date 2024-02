Zerocalcare, BAO Publishing svela in anteprima il titolo del nuovo graphic novel

BAO Publishing ha annunciato tramite un video pubblicato sui suoi canali social il titolo del nuovo graphic novel di Zerocalcare, a due anni dal suo ultimo lavoro originale, No Sleep Till Shanghai, pubblicato nel 2022.

Come potete leggere nell'annuncio, il nuovo libro a fumetti uscirà il 7 maggio prossimo e si intitolerà Quando muori resta a me. La casa editrice sottolinea che la storia "parla, per la prima volta in modo approfondito, del rapporto con suo padre".

Di seguito l'annuncio ufficiale con il relativo video: "La settimana scorsa abbiamo fatto una lunga riunione qui in redazione con Zerocalcare, e insieme abbiamo deciso che oggi era il giorno giusto per annunciarvi che il suo prossimo libro a fumetti uscirà il 7 maggio, sarà lungo 304 pagine, e si intitolerà: QUANDO MUORI RESTA A ME".

"La storia, che sta terminando in queste settimane, è di una bellezza rara. Parla, per la prima volta in modo approfondito, del rapporto con suo padre. Vi piacerà, tanto, promesso".

Un altro romanzo grafico, quindi, che arricchisce la già vasta bibliografia di Zerocalcare dopo il successo ottenuto da La profezia dell'armadillo, Un polpo alla gola, Dodici, Kobane Calling e Macerie prima, tra gli altri.

Negli ultimi anni, Michele Rech ha anche compiuto il passaggio al mondo dell'animazione grazie alla collaborazione con Netflix che ha portato alle serie Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, entrambe lodate dalla critica e dal pubblico. Su queste pagine trovate la recensione e le frasi più celebri di Questo mondo non mi renderà cattivo.