Zendaya nella prima foto dal set della stagione 3 di Euphoria

HBO ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 3 della serie Euphoria condividendo una nuova foto di Zendaya.

Casey Bloys, responsabile di HBO e Max, aveva rivelato in autunno quando il cast avrebbe dovuto ritornare sul set e la sua promessa ai fan sembra essere stata rispettata.

L'inizio della produzione di Euphoria 3

La produzione delle nuove puntate della serie Euphoria, creata da Sam Levinson, è stata più volte rimandata e il terzo capitolo della storia sarà l'ultimo.

La prossima stagione sarà composta da otto episodi e, per ora, non è ancora stata confermata la data di uscita.

Ecco la foto che ritrae la protagonista Zendaya sul set:

Nel cast di Euphoria ci sono anche Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Nel team della produzione ci sono inoltre Zendaya, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Will Greenfield, Ashley Levinson, Ron Leshem, Daphna Levin e Hadas Mozes Lichtenstein.

Il mistero riguardante la trama della serie

Nel mese di novembre l'interprete di Rue aveva ammesso di non avere ancora letto i copioni degli episodi inediti. L'attrice aveva ammesso: "Non ho ancora letto niente, ma sono entusiasta del fatto che tutti stiano lavorandoci e del futuro in arrivo per Euphoria". Zendaya aveva poi aggiunto: "Non ho realmente una risposta da dare, oltre il fatto che inizieremo a girare a gennaio"

Colman Domingo, invece, aveva rivelato di aver parlato con Levinson, pur non avendo letto gli script: "Quello che ho sentito è fantastico. Sono personaggi che conosciamo e con i quali stiamo facendo un viaggio, e stiamo lottando per loro mentre cercano il loro spazio nel mondo. Stanno tutti facendo dei passi avanti in molti modi".

Rispetto alla seconda stagione la storia dovrebbe compiere un salto temporale in avanti, mostrando i giovani protagonisti dopo la fine del liceo. Attualmente, tuttavia, non ci sono certezze riguardanti cosa accadrà ai personaggi nel prossimo capitolo di Euphoria e il cast non ha condiviso alcun dettaglio che potrebbe rappresentare uno spoiler.