Zack Snyder's Justice League: la versione in bianco e nero arriverà su HBO Max e nelle sale

Zack Snyder ha confermato che Justice is Gray, la versione in bianco e nero di Justice League, verrà distribuita da HBO Max.

Il regista ha parlato inoltre della sua intenzione di proiettare il film nelle sale IMAX, non appena sarà possibile, durante la sua partecipazione all'evento IGN FanFest.

Il regista ha spiegato: "C'è l'edizione Justice Is Gray di Zack Snyder's Justice League, che è in bianco e nero, e di cui sono un grande sostenitore e ammiratore".

Zack Snyder ha sottolineato: "Si tratta della mia versione preferita del film. Capisco che le persone vogliano vederlo a colori, ed è grandioso e voglio realmente che lo apprezzino in quella versione. Ma, per me, la mia versione definitiva è quella in IMAX e in bianco e nero del film, che è una specie di penultima versione del film ridicolo che non dovrebbe esistere al suo livello più alto e feticistico, e lo adoro davvero, la amo realmente".

Il filmmaker ha però aggiunto: "E, ovviamente, la versione in bianco e nero di Justice League verrà distribuita su HBO Max, a un certo punto dopo il debutto del film credo, e potrete vederla in qualche modo, non so come accadrà, ma quello è il progetto".

La situazione è invece diversa per la distribuzione nelle sale: "Per quanto riguarda la versione IMAX, appena inizieremo a capire come potranno tornare le persone nei cinema e vedere i film, spero ci sarà un'opportunità per permettere ai fan di andare nelle sale e vedere le versioni a colori e quella in bianco e nero di Justice League sul grande schermo con il bellissimo intervallo con la fantastica suite composta da Junkie XL. Si tratta di un'esperienza che inizia in pomeriggio e va avanti la sera, è piuttosto fantastico".

Il regista ha però sottolineato di non aver usato le telecamere IMAX: "Sapevo che ci sarebbero stati molti dialoghi in questo film, quindi non era possibile usarle, e l'ho girato nel formato che sarebbe ideale per le sale con schermi 1:4:3. E quindi, quando lo vedrete sul grande schermo, è incredibile perché non è mai stato mostrato un film in IMAX interamente in quel formato e non hanno mai proiettato un lungometraggio in bianco nero, quindi sarà la prima volta in entrambi i casi, sarà divertente da vedere".