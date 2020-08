Zack Snyder's Justice League: svelata la durata ufficiale... e sarà epica

Durante il Dc FanDome è stata svelata la durata ufficiale di Zack Snyder's Justice League, che sarà diviso in quattro parti.

Pochi minuti fa, durante il panel di Zack Snyder's Justice League al Dc FanDome è stata annunciata la durata ufficiale: 240 minuti in totale, che saranno divisi in 4 parti da un'ora ciascuna, per l'attesissimo progetto che vede il ritorno di Justice League nella versione editata da Zack Snyder, a lungo attesa e richiesta a gran voce dai fan.

Al DC FanDome è stato presentato anche il trailer di Zack Snyder's Justice League, che è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei fan e di tutti coloro che nelle ultime ore rischiano di mandare in tilt la piattaforma che ospita l'evento dedicato ai film e alle serie targate DC.

Insomma, Zack Snyder's Justice League si svilupperà attraverso quattro capitoli, ognuno dei quali della durata di un'ora. Almeno su questo i fan potranno dirsi soddisfatti.

Nella nuova versione di Justice League Cyborg sarà il cuore del film e della storia, ma sarà dato più spazio anche al personaggio interpretato da Ezra Miller, Flash, con una serie di scene inedite che lo riguardano.

Zack Snyder ha colto l'occasione per ringraziare i fan che hanno dato vita al movimento che ha chiesto per anni la distribuzione della versione Snyder's Cut di Justice League, ripercorrendo con alcuni di loro le tappe fondamentali perché questo desiderio si concretizzasse. Il regista era stato costretto ad abbandonare il progetto durante le riprese a causa di un grave lutto in famiglia e gli era subentrato Josh Whedon che aveva portato a termine la lavorazione del film e la post-produzione.