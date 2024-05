Spider-Man 4: l'Uomo Ragno di Tom Holland affronterà due celebri villain dei film precedenti [Rumor]

Quando i Marvel Studios si sono uniti alla Sony Pictures e hanno accettato di condividere Spider-Man, la decisione è stata subito quella di concentrarsi su cattivi che l'uomo delle ragnatele non aveva mai affrontato sullo schermo.

Spider-Man: Homecoming ha visto la presenza di Shocker e dell'Avvoltoio e ha persino preparato il terreno per l'eventuale debutto di Scorpion introducendo Mac Gargan. Spider-Man: Far From Home ha spostato l'attenzione su Mysterio, mentre Spider-Man: No Way Home ha messo il Peter Parker di Tom Holland contro i cattivi dei precedenti film sull'Uomo Ragno.

L'eroe del MCU si è scontrato con Goblin, Doctor Octopus, Electro, Sandman e Lizard, tuttavia, per quanto questo sia stato entusiasmante per i fan, sembra aver chiuso la porta alla comparsa di nuove versioni di questi cattivi sulla Terra-616. Il Norman Osborn di Willem Dafoe ha persino confermato che la sua variante non esiste su quel mondo.

Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina in una scena

Dei villain che abbiamo amato

Sono molti i rumor online riguardanti i villain che Spidey dovrà affrontare nel prossimo quarto capitolo della saga. Arricchendo la lista, lo scooper Alex Perez sostiene che Goblin e Doctor Octopus "saranno gli ultimi cattivi che lo Spider-Man di Holland dovrà affrontare quando il suo tempo come Uomo Ragno giungerà al termine" in Spider-Man 4.

Non chiarisce se si tratterà delle varianti interpretate da Dafoe e Alfred Molina o di versioni completamente nuove di ciascun personaggio, con Avengers: Secret Wars dovrebbe essere un reboot soft del MCU, sarebbe facile apportare sottili modifiche al mondo di Spidey. D'altra parte, è possibile che Norman abbia mentito sul fatto di non avere un doppelganger della Terra 616 per impedire a Peter Parker di cercarlo e assicurarsi di non diventare mai il Goblin. In ogni caso, Spidey che si scontra di nuovo con Goblin e Doc Ock è una prospettiva eccitante.

"Se fosse così, certo", ha detto Dafoe in precedenza riguardo alla possibilità di interpretare nuovamente Norman. "Voglio dire, è un grande ruolo. Mi è piaciuto il fatto che sia stato un doppio ruolo in entrambe le occasioni. Vent'anni fa e abbastanza recentemente, entrambe le volte sono state esperienze molto diverse, ma mi sono divertito in entrambi i casi".