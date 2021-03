Zack Snyder's Justice League: una scena alternativa col Joker nella versione in bianco e nero?

Mentre il pubblico di tutto il mondo celebra l'arrivo di Zack Snyder's Justice League in digitale, il regista Zack Snyder lascia intendere che la versione del film in bianco e nero potrebbe includere una sequenza alternativa con il Joker di Jared Leto.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto nel ruolo del Joker

Qui trovate la nostra recensione di Zack Snyder's Justice League. Mentre i fan si apprestano alla lunga visione, Zack Snyder svela l'esistenza di una scena alternativa che vede coinvolto il Joker di Jared Leto che farebbe parte della versione in bianco e nero di Zack Snyder's Justice League.

Nel corso di un'intervista su YouTube con Wonder Meg, Snyder ha rivelato che una versione più lunga della sequenza col Joker è stata filmata per la versione in bianco e nero di Justice League:

"C'era un'altra versione di quella scena. Quello che stavo cercando di fare era una seconda versione per Justice League in bianco e nero. Volevo avere un secondo finale per il film, una versione alternativa della scena con Jared Leto lievemente diversa. Ho inculo la battuta 'We live in the society'".

Zack Snyder's Justice League: "We live in a society", perché Il Joker di Jared Leto pronuncia questa frase

Zack Snyder ha spiegato le sue ragioni per modificare la scena, sottolineando che l'improvvisazione di Jared Leto inizialmente ha giocato in una caratterizzazione più fredda e imperturbabile del Joker. Alla fine, tuttavia, il regista ha scelto di procedere con uno smascheramento emotivo dell'iconico villain.

"Sono andato in direzione del Joker rotto, ingannato e vulnerabile che vedete nel film. Per me è stato un compromesso non usare il Joker vulnerabile, ho ottenuto quella battuta e un'altra idea, il che è bello, e mi piace, ma..." ha spiegato Snyder stringendosi nelle spalle. Adesso sta al pubblico valutare la sua nuova rilettura del personaggio del Joker.