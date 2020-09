Zack Snyder's Justice League: le riprese aggiuntive a ottobre

Caso unico al mondo, il cast Justice League fa ritorno sul set per una serie di riprese aggiuntive a tree anni di distanza dall'uscita in sala. Zack Snyder fa le cose in grande e per il suo Zack Snyder's Justice League a ottobre riunirà il team di interpreti per girare le scene mancanti.

Justice League: Jason Momoa dalle prime immagini diffuse al Comic-Con 2016

Hollywood Reporter ha anticipato che Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot e Ray Fisher parteciperanno ai reshots che dureranno circa una settimana. Visto il tempo ridotto, è improbabile che le nuove scene alterino drammaticamente la storia originale, ma probabilmente verranno usate per fare chiarezza sulle scene esistenti, aggiungendo nuove linee di dialogo per quella che diventerà una miniserie in quattro parti.

Il coinvolgimento di Ray Fisher è piuttosto sorprendente viste le tensioni tra l'attore e Warner Bros. scaturite in un'aspra polemica. Dopo aver accusato Joss Whedon di aver mancato di rispetto al cast, Fisher ha accusato gli ex dirigenti della WB Geoff Johns e Jon Berg di aver protetto il regista occultando il suo cattivo comportamento sul set.

Justice League: primo sguardo a Ben Affleck nella versione di Zack Snyder

Jason Momoa ha sostenuto pubblicamente Il collega Ray Fisher contro Warner Bros., posizione che potrebbe procurargli problemi per Aquaman 2. Resta da capire, inoltre, se Fisher tornerà a indossare i panni di Cyborg in The Flash, che dovrebbe vedere Ben Affleck e Michael Keaton tornare a indossare i panni di Batman.

Zack Snyder's Justice League uscirà in streaming su HBO Max nel corso del 2021.