Zack Snyder's Justice League: svelati i retroscena dell'ingresso del Joker di Jared Leto

Zack Snyder ha svelato i retroscena dell'ingresso del Joker di Jared Leto nella sua versione di Justice League anticipando il ruolo del personaggio nella miniserie di quattro ore in arrivo su HBO Max nel 2021.

Suicide Squad: una foto del dietro le quinte con Jared Leto

A quanto rivelato da Zack Snyder nel corso di un'intervista con TheFilmJunkee su YouTube, Joker avrebbe rubato una Scatola Madre per creare un tapis roulant cosmico che Flash usa per viaggiare indietro nel tempo. Il Principe del Crimine farà il suo ritorno nel franchise DCEU in modo non convenzionale e tutto sommato piuttosto sorprendente per i fan. Ecco le parole di Snyder:

"Non credo che accadrà tanto presto, ma io e Jim abbiamo parlato di realizzare un libro o un fumetto per completare questa storia. Se è una cosa interessante per il fandom, ne parlerebbero subito con Jim (ride). Mi piacerebbe moltissimo realizzare un fumetto. Gli ho confessato, 'Sai cosa sarebbe davvero cool? Mi piacerebbe raccontare un mondo post-apocalittico in cui Darkseid... il mondo è crollato, e c'è la squadra di ragtag che è rimasta in vita per cercare di rimetterlo a posto... all'interno di quella storia, avremmo potuto anche raccontare il retroscena del Joker che uccide Robin'. Il Joker è coinvolto in qualche modo nel furto di una Scatola Madre e la usa per creare un tapis roulant. Perché, nella mia mente, Cyborg aveva già intuito tutto 'Questo è ciò che faremo per tornare indietro nel tempo e avvertire Bruce Wayne'. Ma ho sempre pensato che il conflitto scaturito avesse a che fare con Bruce che rivive gli eventi della morte di Robin. Questo sarebbe un fumetto fantastico, anche solo sulla morte di Robin. Un bel pezzo unico."

Justice League, Zack Snyder: "Il design originale di Steppenwolf scartato perché troppo spaventoso"

Questo spiega perché la scena di Knightmare nel trailer di Zack Snyder's Justice League presenta un Easter Egg di Joker. Quando il trailer è stato diffuso, il coinvolgimento di Jared Leto non era ancora noto e i fan lo attribuivano semplicemente a un tentativo di Snyder di riallacciarsi all'interconnettività nel DCEU. A quanto pare, Joker avrà invece un ruolo centrale nella versione del regista in arrivo il prossimo anno.