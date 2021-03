Zack Snyder's Justice League, nuovi dettagli sulla Black Suit di Superman

I fan di Zack Snyder's Justice League hanno ricevuto nuove informazioni sulla black suit di Superman durante la partecipazione del regista Zack Snyder a un panel dell'IGN Fan Fest 2021 che si è tenuto lo scorso weekend.

Zack Snyder's Justice League: una scena

Nel corso del panel, intitolato Justice League: Inside the Snyder Cut with Zack Snyder, il regista ha fornito nuovi dettagli sul film lungo 4 ore e ha mostrato una sequenza esclusiva in CG che mostra le Mother Boxes, parte integrante della visione del regista per la sua versione di Justice League.

Uno dei punti più interessanti del panel ha però la decisione di includere la tuta nera di Superman in Zack Snyder's Justice League, decisione anticipata dalla prima clip del film pubblicata a luglio 2020. Da allora, la tuta nera è apparsa nei vari trailer del lungometraggio, alimentando l'hype nei fan. Ecco, al riguardo, le parole di Zack Snyder riportate da IGN:

"Sono stato a lungo un sostenitore della tuta nera, ma Warner Bros. all'inizio non era d'accordo. Ho detto loro, 'Okay, fatemi almeno fare dei test per vedere come apparirebbe con indosso la tuta nera. Abbiamo sviluppato un metodo con cui potevamo facilmente cambiare costume a Superman. Sapevamo esattamente come farlo, abbiamo provato, ma è sempre stata mia intenzione averlo con quel costume, è favoloso con indosso la tuta nera."

Snyder ha poi specificato quanto sia bello e soddisfacente vedere il risultato sullo schermo: "È stato bello, sì, devo ammetterlo, perché la prima cosa che abbiamo fatto è stato un rapido test per assicurarci che fosse tutto in ordine. Una volta visto, ci siamo detti, 'Wow, lo stiamo davvero facendo?'"