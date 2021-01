Zack Snyder's Justice League: non c'è alcun progetto relativo a un sequel

Zack Snyder ha svelato di non aver alcun progetto relativo a un sequel di Justice League, nonostante in passato si fosse parlato di ulteriori capitoli.

Zack Snyder non ha in programma di realizzare un sequel di Justice League, smentendo le indiscrezioni che erano emerse online nelle ultime settimane riguardanti un progetto molto più ambizioso.

Il regista ha parlato dei suoi progetti in occasione di una lunga intervista rilasciata a ComicBook in cui ha accennato anche a una possibile continuazione della storia.

Zack Snyder, parlando della possibilità di completare il suo progetto tratto dai fumetti della DC, ha spiegato: "Non avrei mai pensato che avrei potuto realizzare tutto questo. Non pensavo che avrei potuto concludere Justice League ".

Il regista ha ammesso: "La verità è che, come è stato riportato ampiamente, non ho alcun problema, si tratta di un film vecchio, sono già passati degli anni. L'universo DC è andato avanti e si è espanso, ha preso una propria direzione e va bene".

Snyder ha aggiunto: "Per quanto riguarda quello che ho fatto, la mia visione e ciò che volevo fare con questi personaggi, e il percorso che volevo intraprendessero, si sa da tempo che avevo pianificato altri film, cinque o qualcosa di simile, ma sono impegnato. Ho molti progetti di cui occuparmi". Il filmmaker ha proseguito sottolineando: "Penso che sia fantastico che i fan abbiano così tanta fiducia in questo percorso? Sì, è incredibile e non potrei esserne più felice. Sono entusiasta che possano vedere Justice League".

Zack Snyder ha tuttavia sottolineato: "Continuerei? Non ho alcun progetto relativo a un sequel. Ma, come ho detto, non ho nemmeno pensato che sarei stato qui a lavorare a Justice League, quindi non si può sapere".

HBO Max sembra abbia investito 70 milioni di dollari per concludere il montaggio e portare in vita sugli schermi la visione originale del regista, realizzando inoltre delle sequenze aggiuntive con alcuni membri del cast.

I fan da tempo stanno attendendo di scoprire le caratteristiche della visione originale ideata dal filmmaker dell'avventura vissuta dai personaggi della DC che uniscono le forze per salvare la Terra. I protagonisti sono infatti Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller e Jason Momoa rispettivamente nel ruolo di Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman.