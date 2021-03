Zack Snyder's Justice League: la lettera per essere esonerati dal lavoro e dallo studio il 18 marzo

Zack Snyder's Justice League, con le sue quattro ore, impegnerà i fan a lungo e HBO Max ha ora diffuso una lettera che riporta la giustificazione ufficiale, firmata dal dottor Rytan Choi dei S.T.A.R. Labs, per chi volesse concedersi una pausa dal lavoro o dallo studio.

La divertente immagine è stata ideata per poter essere utilizzata in numerose occasioni diverse in occasione del debutto del film.

La lettera necessaria a essere esonerati riporta le varie attività che potrebbero ostacolare la visione del film come il lavoro e la scuola, a prescindere dalla loro importanza o durata. La missiva spiega che i fan hanno sono "considerevolmente obbligati" a vedere Zack Snyder's Justice League più volte. Il Dottor Ryan Choi conclude la sua giustificazione ribadendo: "Nel caso non lo sapeste, si tratta di un enorme evento senza precedenti".

Zack Snyder's Justice League: la giustificazione firmata da Ryan Choi

Il personaggio è interpretato nel lungometraggio da Ryan Zheng e la versione del 2017 completata da Joss Whedon lo aveva rimosso dal racconto.

La divertente immagine è inoltre un modo ironico per sottolineare che la visione del film potrebbe realmente far perdere un'intera giornata di lavoro o di studio agli spettatori se si volesse vedere un paio di volte il progetto.

Zack Snyder's Justice League: su Rotten Tomatoes il film è accolto in modo positivo

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Zack Snyder's Justice League, in uscita il 18 marzo, è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.