Zack Snyder’s Justice League, Jared Leto commenta il ritorno del Joker: "Mi era mancato"

Jared Leto è tornato a commentare il suo ritorno imprevisto nei panni del Joker in Zack Snyder's Justice League. Il film della durata di quattro permetterà al suo autore Zack Snyder di mostrare cosa aveva in mente prima della sua uscita di scena dal progetto di Justice League.

Suicide Squad: una foto del dietro le quinte con Jared Leto

Il Joker di Jared Leto non faceva parte dell'idea originale di Snyder, ma il regista ha deciso di dare al Premio Oscar di riscattare il suo personaggio dopo l'esito discutibile di Suicide Squad, altro cinecomic massacrato - pare - dall'intervento dei produttori di WB.

Nel corso di un'intervista col conduttore di ReelBlend Jake Hamilton, Jared Leto ha commentato il ritorno nei panni del Joker dichiarando:

"Zack Snyder, è un guerriero, è un folle. Lo adoro. Con ogni personaggio che interpreto, non so se è perché lavoro così intensamente e tendo a scavare molto in profondità e impiego un sacco di tempo ed energia, ma quando ho finito di interpretare la parte, mi manca un po'... Quindi per me è bello rivisitare i ruoli".

Zack Snyder's Justice League: svelati i retroscena dell'ingresso del Joker di Jared Leto

Senza lasciarsi scappare spoiler sul suo ritorno in Zack Snyder's Justice League, Jared Leto ha parlato dell'impegno che gli ha richiesto creare il personaggio del Joker, ma anche dell'atmosfera giocosa sul set:

"Ruoli come il Joker possono essere cupi e intensi, ma permettono un sacco di libertà e abbandono. Lo trovo grandioso, è divertente per me, per gli altri attori e anche per la crew. Sul set ci siamo fatti un sacco di risate perché capitava di improvvisa e di dire una battuta incredibilmente divertente, è sempre divertente quando senti le risate dietro la telecamera, mi piace quest'atmosfera".