Zack Snyder's Justice League per HBO Max è "un fenomeno globale", le reazioni dei fan e David Ayer

L'accoglienza riservata su HBO Max a Zack Snyder's Justice League, film definito "un fenomeno globale", ha scatenato i commenti dei fan che stanno sostenendo la richiesta di proseguire l'universo cinematografico creato dal regista, e David Ayer ha colto l'occasione per chiedere di avere la stessa opportunità del suo collega.

Ad alimentare i tanti tweet e post sui social media che utilizzano l'hashtag #RestoreTheSnyderVerse sono state le parole di Priya Dogra - presidente di WarnerMedia per quanto riguarda l'Europa, il Medio Oriente, l'Africa e l'Asia - che ha definito la versione di Justice League diretta da Zack Snyder un fenomeno globale.

I fan hanno quindi inondato Twitter di commenti a favore dell'idea di continuare la storia degli eroi rimasta in sospeso e concludere in qualche modo il racconto iniziato con L'uomo d'acciaio e che ha introdotto eroi come Batman interpretato da Ben Affleck, The Flash, Cyborg, Aquaman e Wonder Woman.

Online c'è stato anche chi ha chiesto di dare la stessa occasione al montaggio originale di Suicide Squad diretto da David Ayer e il regista è intervenuto per confermare la sua speranza di avere l'opportunità di mostrare la storia come l'aveva ideata prima degli interventi dei vertici dello studio che ne hanno modificato radicalmente l'atmosfera e la storia.

Per ora sembra difficile che le richieste espresse online vengano accolte dai vertici di WarnerMedia, tuttavia proprio i sostenitori dello SnyderVerse hanno fatto notare che un semplice passaggio di un video promozionale ha scatenato una quantità nettamente superiore di commenti rispetto al debutto di un nuovo video della serie Peacemaker, il nuovo progetto ideato da James Gunn con star John Cena.

Sarà quindi interessante scoprire se in futuro lo studio valuterà la possibilità di collaborare nuovamente con Zack Snyder dopo la distribuzione in streaming della versione originale di Justice League che è stata distribuita direttamente su HBO Max.