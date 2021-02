Zack Snyder's Justice League: ecco quando uscirà il trailer (VIDEO)

Il trailer di Zack Snyder's Justice League ha una data di uscita: il 14 febbraio 2021 i fan avranno il loro "regalo di San Valentino". Un regalo che suggella la passione dei fan per questo progetto a lungo atteso e discusso. Snyder ha anticipato la release del trailer con una breve clip video che potete vedere di seguito.

Si tratta di una scena di Justice League che non era stata inclusa nel montaggio del film uscito in sala e che sarà mostrata nella nuova versione. La clip che riguarda il personaggio di Victor Stone (la cui backstory dovrebbe essere approfondita nel nuovo film) non poteva essere svelata che in occasione del Super Bowl, considerato che si tratta di una scena di ambientazione sportiva.

I fan attendono con curiosità la nuova versione di Justice League, che sarà lunga quattro ore, ci sarà il tempo necessario per approfondire la timeline dell'Incubo che aveva intrigato i fan dell'universo DC.

Zack Snyder's Justice League sarà disponibile in streaming su HBO Max il 18 marzo 2021. Nel frattempo, ecco cosa sappiamo finora sulla misteriosa Snyder Cut.