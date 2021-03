Zack Snyder's Justice League svela il destino di Harley Quinn e del Joker

Zack Snyder's Justice League contiene l'ormai famosa sequenza ambientata nel Knightmare in cui appare anche il Joker e quel passaggio della storia rivela inoltre il destino di Harley Quinn.

Il personaggio interpretato da Margot Robbie in Suicide Squad e Birds of Prey non appare nella nuova versione del film, tuttavia viene nominato negli ultimi minuti. La notizia, ovviamente, contiene spoiler , quindi non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

L'epilogo di Zack Snyder's Justice League propone una scena in cui Bruce Wayne, interpretato da Ben Affleck, si ritrova in sogno in un mondo post-apocalittico dopo le azioni compiute da Darkseid. Un gruppo di personaggi guidati da Batman, che comprende anche Mera e Deathstroke, viene mostrato durante un'interazione con il Joker. Il premio Oscar Jared Leto ha infatti ripreso l'iconico ruolo per realizzare la sequenza che Zack Snyder ha voluto realizzare dopo l'approvazione al progetto da parte di HBO Max.

L'atmosfera esistente tra Batman e il suo nemico, nonostante una tregua, appare molto tesa e i due iniziano a parlare anche dei lutti subiti. Dopo che il Joker ricorda la morte dei genitori di Bruce e di Robin, definito "un figlio adottivo", Batman rivela il destino di Harley Quinn dichiarando che è morta tra le sue braccia e aggiungendo: "Mi ha implorato, prima di morire, di ucciderti e - non pensare il contrario, ti ucciderò - di farlo lentamente. E onorerò quella promessa".

Il Joker cerca di non far trapelare le sue emozioni e il gruppo di improbabili alleati viene poi distratto dall'entrata in scena del loro nemico comune.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Zack Snyder's Justice League, in uscita il 18 marzo, è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.