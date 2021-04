Zack Snyder's Justice League: Darkseid ispira un paio di sneakers messe in palio per beneficenza

Per festeggiare l'arrivo su HBO Max di Zack Snyder's Justice League, il regista ha disegnao un paio di snakers davvero uniche ispirate a Darkseid, messe in palio con un'iniziativa benefica.

Zack Snyder ha lanciato una nuova campagna benefica a favore dell'American Foundation of Suicide Prevention mettendo in palio un paio di sneakers realizzate a mano ispirate a Darkseid e una riproduzione da collezione realizzata da WETA, oltre a permettere ai fan di ottenere delle t-shirt e poster.

Sul sito Prizeo, anche dall'Italia, è possibile partecipare all'iniziativa benefica a sostegno dell'organizzazione la cui missione è salvare delle vite e portare speranza alle persone che devono fare i conti con il suicidio di una persona amata.

Il regista Zack Snyder ha scritto online: "Lo avete chiesto e lo avete ottenuto. Il 18 marzo HBO Max ha distribuito Zack Snyder's Justice League. Per festeggiare vi dò una possibilità di vincere un paio unico di sneakers ispirate a Darkseid che ho realizzato in collaborazione con Dominic Ciambrone (ovvero The Shoe Surgeon), famoso shoe designer di Los Angeles. Queste sneakers uniche di Darkseid saranno l'unico paio realizzato e saranno fatte personalmente a mano da Dominic, quindi si tratta di un premio davvero speciale. Non è tutto! Riceverete anche una statua di Darkseid realizzata dai miei amici del WETA Workshop. La vostra riproduzione sarà la prima a essere prodotta, numerata e firmata da me".

Per provare a vincere i fan potranno donare 10 dollari a favore dell'American Foundation for Suicide Prevention sulla pagina dedicata all'iniziativa e con un contributo di 100 dollari si otterranno 1.000 "biglietti" per partecipare all'estrazione e una t-shirt da collezione dedicata a uno dei membri, ovviamente a propria scelta, della Justice League, mentre a quota 200 dollari si riceverà a casa un poster esclusivo.

Zack Snyder ha scritto: "Siate un eroe e aiutate a salvare delle vite quando donate all'AFSP. Grazie per il vostro sostegno, significa davvero tutto per me".

In passato i fan del regista hanno sempre dimostrato una grande generosità e passione nei confronti delle cause benefiche sostenute da Snyder e anche questa iniziativa, sull'onda della nuova campagna Restore the SnyderVerse, con cui i fan sperano di veder completare il progetto con protagonisti gli eroi ideati dal filmmaker, si preannuncia come un potenziale successo a favore di un'organizzazione che compie ogni giorno un lavoro molto importante.