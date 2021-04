Zack Snyder's Justice League: Darkseid è protagonista di concept art inediti

Zack Snyder's Justice League è stato un grande successo di pubblico e critica, e parte del merito va anche alla presenza di uno dei più celebri villain della tradizione fumettistica DC, Darkseid. Vediamo allora degli inediti concept art del personaggio.

"Ecco il concept model che ho realizzato per #Darkseid in occasione della Justice League di Zack Snyder" scrive Jason Matantz su Instagram, allegando le immagini del personaggio, e spiegando il procedimento che ha portato alla sua creazione, e che ha fatto sì che si arrivasse all'aspetto che ha anche nella pellicola.

"Mi sono trovato benissimo a lavorare con il costumista Michael Wilkinson. È davvero uno dei migliori nel business! #darkseid #dcu #conceptart #apokolips #zbrush #zachsnydersjusticeleague" ha poi aggiunto, riferendosi alla sua collaborazione per il progetto con il costume designer di American Hustle, Aladdin e Watchmen.

Chissà quali altre versioni di Darkseid avremmo potuto vedere in futuro se Warner Bros. avesse dato il via libera ai sequel di Justice league o non avesse interrotto la produzione del film di Ava DuVernay... Dopotutto, in New Gods Darkseid sarebbe dovuto essere il villain principale, ma l'uscita di Zack Snyder's Justice League ha portato la major a voler evitare un'altra comparsa del personaggio sullo schermo a così poca distanza, almeno stando ai report ufficiali.

Dovremo quindi attendere ancora diverso tempo prima di poter assistere al ritorno dell'iconico villain nell'universo cinematografico DC, ma con tutti i film in cantiere al momento (e i rispettivi antagonisti), di certo non mancheranno valide alternative.