Zack Snyder's Justice League: Connie Nielsen conferma che saranno presenti le scene originali delle Amazzoni

L'attrice Connie Nielsen ha parlato delle sequenze dedicate alla storia delle Amazzoni presenti in Zack Snyder's Justice League, in arrivo su HBO Max.

La versione di Justice League ideata da Zack Snyder riporterà nel film le sequenze girate da Connie Nielsen e legate alla storia delle Amazzoni.

L'attrice ha confermato la notizia durante la promozione di Wonder Woman 1984 in cui ha ripreso la parte della madre di Diana Prince, la protagonista affidata all'attrice Gal Gadot.

Connie Nielsen, intervistata da The Hollywood Reporter, ha raccontato: "Zack Snyder mi ha già telefonato per chiedermi se per me andrebbe bene una nuova versione del film con dei cambiamenti. E gli ho chiesto 'Beh, riproporrai il capitolo delle Amazzoni nel modo in cui l'avevi scritto e girato?'. E ha risposto 'Assolutamente'".

L'interprete della regina Hippolyta ha quindi aggiunto: "Ho detto 'E Zack, riporterai sugli schermi anche la mia incredibile scena d'azione in cui corro su per le mura?'. E ha detto 'Certo'. Quindi ho replicato 'Sì, decisamente. Hai la mia benedizione. Assolutamente'".

Nielsen ha inoltre confermato di non essere stata coinvolta nelle riprese aggiuntive: "Ciò che era davvero triste era quanto materiale abbiamo girato e non era poi presente nel film. E penso che sia uno dei motivi che ha reso Justice League un'esperienza meno coesa. L'intento durante il montaggio non era lo stesso che ha animato le riprese".

Nella versione di Justice League arrivata nelle sale c'è una sequenza ambientata a Themyscira che coinvolge anche Steppenwolf, tuttavia la scena sembra sia stata molto tagliata per ridurre la durata del film, avendo abbandonato l'idea di distribuirlo suddiviso in due capitoli. Joss Whedon, subentrato a Zack Snyder, aveva inoltre riscritto buona parte della sceneggiatura e deciso di non utilizzare buona parte del materiale girato dal collega.

La versione originale delle avventure dei supereroi ideata dal regista arriverà nel 2021 su HBO Max in versione miniserie della durata totale di quattro ore grazie inoltre a del materiale aggiuntivo girato negli ultimi mesi.

I fan da tempo stanno attendendo di scoprire le caratteristiche della visione originale ideata dal filmmaker dell'avventura vissuta dai personaggi della DC che uniscono le forze per salvare la Terra. I protagonisti sono infatti Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Ezra Miller e Jason Momoa rispettivamente nel ruolo di Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Flash e Aquaman.