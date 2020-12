Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max prima del previsto?

Zack Snyder's Justice League potrebbe essere disponibile in streaming su HBO Max prima del previsto. L'anticipazione arriva dal CEO di WarnerMedia Jason Kilar che ha parlato del futuro della piattaforma streaming.

Solo poche ore fa, con una strategia senza precedenti, Warner Bros. ha annunciato che tutti i suoi film del 2021, tra cui Dune e The Matrix 4, verranno distribuiti in contemporanea su HBO Max e in sala imitando la strategia inaugurata da Wonder Woman 1984 questo natale. Quanto a Zack Snyder's Justice League, che verrà diffuso sulla piattaforma streaming in forma di miniserie composta da 4 episodi di un'ora ciascuno, l'uscita potrebbe essere imminente. Ecco le parole di Jason Kilar:

"Per quanto riguarda HBO Max, ci sono così tante serie originali HBO e così tanti progetti originali per Max per cui sono eccitato. Il documentario HBO su Tiger Woods che arriverà a gennaio è incredibile. E questa piccola cosa nota come Zack Snyder's Justice League arriverà tra pochi mesi. Poi c'è il ritorno di Succession e l'attesa Friends Reunion. Abbiamo anche un grande crime drama in arrivo intitolato No Sudden Move firmato da Steven Soderbergh. E poi c'è Mare of Easttown con Kate Winslet. In più, il nuovo Gossip Girl, che penso farà impazzire i fan (in modo positivo). Mi fermo qui, ma ho solo scalfito la superficie in termini di nuove uscire che HBO Max ha in serbo. Forse dovrei fare un altro post sul pazzesco catalogo di film e serie su HBO Max?"

Jason Kilar sostiene che i fan di Zack Snyder dovranno attendere "pochi mesi". Restiamo in attesa di informazioni più precise sull'uscita dello Snyder Cut.