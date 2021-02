Zack Snyder's Justice League avrà 10 minuti di intervallo con una suite musicale

Zack Snyder's Justice League avrà un intervallo di 10 minuti, ideato per chi andrà a vedere il film nelle sale: il progetto che proporrà la versione inizialmente ideata dal regista negli Stati Uniti debutterà su HBO Max, mentre all'estero potrebbe essere prevista una distribuzione tradizionale.

Una nuova intervista ha infatti permesso di scoprire la durata ufficiale del progetto che sarà disponibile nella piattaforma di streaming il 18 marzo.

Zack Snyder ha raccontato a H/T The Direct: "Sarà in totale 4 ore di film e poi i titoli di coda. Penso che superi 4 ore di qualche minuto, ma è a causa dei titoli perché ci sono molte persone che hanno lavorato al film".

La sua versione di Justice League avrà inoltre un dettaglio davvero unico: "Se sarà visto al cinema abbiamo un intervallo di 10 minuti che è stato costruito dentro il film. Ha una bellissima suite musicale, quindi quello aggiunge 10 minuti extra al lungometraggio".

Il filmmaker ha inoltre parlato di come i fan potranno vedere la nuova avventura tratta dai fumetti della DC: "La realtà del modo in cui funziona la distribuzione è che Warner Bros e HBO Max devono stringere degli accordi con tutti questi diversi territori, e c'è questo processo super complicato legato al modo in cui vendono il film. Ma, a parte questo e con un po' di fortuna, in posti in cui forse HBO Max non esiste o qualcosa di simile, potrebbe esserci un'opportunità di ottenere alcuni schermi IMAX... Si tratta della mia situazione ideale e un mio grande sogno, spero che potremo poter proiettare questo film per i fan in IMAX. Che si tratti di una volta solo o di centinaia di volte, non sono certo, ma è realmente quello che vorrei vedere".

Per ora non è stato rivelato il destino internazionale di Zack Snyder's Justice League e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà al progetto, di cui verrà diffuso un nuovo trailer il 14 febbraio.