Zack Snyder svela il suo film preferito del 2023

Il regista di Rebel Moon Zack Snyder rivela il suo film preferito dell'anno e la sua risposta non sorprende affatto.

Durante la promozione del suo ultimo film Netflix Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, Zack Snyder ha svelato il suo film preferito del 2023, ebbene si, si tratta proprio di uno dei titoli più chiacchierati dell'estate ovvero e Oppenheimer di Christopher Nolan.

Snyder non è il solo a pensarla così, visto che anche IMDb ha dichiarato Oppenheimer il miglior film dell'anno. Inoltre la risposta non sorprende visto che Nolan e Snyder sono da tempo fan e sostenitori l'uno del lavoro dell'altro. Proprio di recente Nolan ha elogiato il regista per il suo Watchmen dopo più di dieci anni dalla sua uscita.

I gusti cinematografici di Zack Snyder

Durante la conversazione Snyder ha continuato a parlare dei suoi gusti cinemarografici. In particolare, il regista ha svelato che L'impero del sole (Empire of the Sun) di Steven Spielberg lo ha fatto piangere mentre tra i film che attende con impazienza ha citato La zona d'interesse di Jonathan Glazer, un dramma sull'Olocausto. Il regista di Suicide Squad ha poi citato due film che gli sono stati di grande ispirazione nel corso della sua carriera ovvero Guerre stellari e il dramma d'azione giapponese Ran di Akira Kurosawa.

Zack Snyder ultimamente ha diretto Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco (che ha ottenuto il rating PG-13) in uscita su Netflix il 22 dicembre prossimo, mentre la seconda parte Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice uscirà nell'aprile 2024.