Christopher Nolan elogia Watchmen di Zack Snyder: 'In anticipo rispetto ai tempi'

Dalle pagine dell'ultimo numero di Hollywood Reporter, Christopher Nolan ha elogiato Watchmen di Zack Snyder per aver superato i limiti dei film di supereroi che si vedevano fino a quel momento in sala.

L'adattamento di Snyder del 2009 della graphic novel di Alan Moore non si è rivelato un successo al box-office, ma il regista di Oppenheimer ha definito il film, a più di dieci anni di distanza, "in anticipo sui tempi", soprattutto per quanto riguarda il concetto di team di supereroi che anni dopo The Avengers della Marvel avrebbe sdoganato definitivamente.

"Ho sempre creduto che 'Watchmen' fosse in anticipo sui tempi", ha dichiarato Nolan a The Hollywood Reporter. "L'idea di una team di supereroi, che il film sovverte così brillantemente, non si usava ancora al cinema".

Più avanti nell'articolo, Snyder ha affrontato il tema dell'altro film di supereroi che ha diretto con al centro un team, ovvero il fallimentare Justice League della DC, che è stato distribuito nelle sale con utilizzando le riprese aggiuntive di Joss Whedon; dopodiché la Snyder Cut ha debuttato sullo streamer HBO Max della Warner Bros. dopo che i fan avevano spinto per la sua uscita.

"Ci tenevamo molto a quello che stavamo facendo", ha detto Snyder a proposito della sua versione di Justice League. "Non stavamo cercando di fare un film alla 'Avengers'. Non lo stavamo facendo. Non sapevamo come fare, francamente. Così hanno portato dentro qualcuno che lo sapesse fare. Non ho mai visto la versione di Whedon, ma non era la soluzione".