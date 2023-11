Rebel Moon 2: ecco la prima immagine da La Sfregiatrice di Zack Snyder

Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco uscirà su Netflix il 15 dicembre prossimo, ma grazie al nuovo numero di Empire possiamo già dare un'occhiata alla seconda parte, Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, in uscita nell'aprile 2024.

Nell'intervista concessa proprio a Empire, Zack Snyder ha parlato dei titoli scelti per la prima e la seconda parte del suo kolossal e del loro significato.

"Avevamo già quei titoli in mente da molto tempo", ha spiegato il regista. "Figlia del Fuoco ha un doppio significato: può essere la Principessa Issa, questo mito che attraversa le storie. I robot a cui ci riferiamo come Jimmy, il personaggio di Anthony Hopkins, sono stati creati per proteggere il nascituro Issa e hanno perso ogni scopo quando lei è stata assassinata. Ma anche Kora [il personaggio di Sofia Boutella] è una figlia del fuoco: era un'orfana di guerra. La sua casa è stata bruciata e lei è stata catturata e portata nell'esercito".

Così come Figlia del Fuoco sembra riferirsi sia alla mitica Issa che a Kora, anche La Sfregiatrice ha una doppia valenza.

Rebel Moon, nuovi dettagli sulla trama del film di Zack Snyder ispirato a I Sette Samurai

"Il soprannome di Kora è Sfregiatrice, che è anche legato alla sua relazione con la principessa Issa", ha rivelato Snyder. "Questi due miti sono intrecciati insieme in un modo piuttosto bello, credo".