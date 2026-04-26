Aquaman, Zack Snyder svela altri dettagli del suo film con Jason Momoa mai realizzato

Il regista ha svelato altri dettagli della sua precedente versione del film, poi diretto da James Wan, e ha parlato dei misteriosi tatuaggi presenti sul corpo del protagonista

Quando a Zack Snyder fu affidato il compito di dare seguito a L'uomo d'acciaio con Batman v Superman: Dawn of Justice, al regista toccò creare un universo cinematografico in grado di competere con l'MCU.

Snyder era stato preso in considerazione per supervisionare l'intera saga di film del DCEU, anche se la Warner Bros. non ha utilizzato Steppenwolf come grande cattivo di Suicide Squad né ha seguito la sua idea di ambientare Wonder Woman durante la guerra di Crimea. Ora, si scopre che lo studio aveva rifiutato anche la sua visione di Aquaman del 2018.

Aquaman: Jason Momoa in una nuova immagine del film

Le origini di Aquaman nel film scartato di Zack Snyder

Rispondendo a un fan su Instagram, Snyder ha rivelato che lui e Jason Momoa avevano ideato una versione di Aquaman che avrebbe svelato le origini di Arthur Curry e come si era procurato i suoi tatuaggi. Da lì, avrebbe poi affrontato il malvagio Black Manta.

"Esatto, questo concept è stato sviluppato da me e Jason Momoa prima che i film fossero realizzati, per onorare le sue origini delle Isole del Pacifico. Quando il padre di Arthur viene ucciso dal padre di Black Manta alla fine del primo atto, Arthur riporta le sue ceneri alla sua gente nelle isole del Pacifico per una cremazione rituale. Durante quella cerimonia funebre, riceve i tatuaggi per onorare la memoria di suo padre".

"Vulko, incaricato da sua madre di vegliare su di lui, fornisce al tatuatore samoano uno speciale ago atlantideo in grado di perforare la pelle spessa di Arthur. I tatuaggi diventano un'iscrizione permanente di quella perdita e di quell'identità, collegando la sua eredità delle isole del Pacifico con il suo lignaggio atlantideo - e questa perdita crea anche la faida sanguinaria tra Arthur e Black Manta che alimenta il conflitto più ampio".

Aquaman: Amber Heard, James Wan e Jason Momoa sul set del film

Che fine hanno fatto le idee di Snyder?

In Zack Snyder's Justice League c'erano alcune scene con Vulko che giravano intorno a questo concetto, anche se sono state tagliate dalla versione cinematografica del film quando la Warner Bros. ha incaricato James Wan di dare la sua interpretazione del Re di Atlantide.

Alcune delle idee di Snyder sono finite nella versione finale di Aquaman, anche se in modo molto diverso. Forse non sapremo mai come avrebbe reagito il pubblico alla sua visione del DCEU se fosse andata come previsto. Comunque, sembra che la sua idea fosse che tutti i film da solista fossero ambientati nel passato, il che significa che la trilogia di Justice League pianificata da Snyder avrebbe dovuto raccontare un'unica grande storia nel presente.