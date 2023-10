Rebel Moon - Parte 1: la figlia del fuoco, svelato il rating del film

Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco sembra abbia ottenuto il rating PG-13 da parte di Motion Picture Association.

Netflix, in precedenza, aveva comunque anticipato che stava valutando la possibilità di distribuire separatamente una versione vietata ai minori ed estesa.

La classificazione

Il rating di Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco, diretto da Zack Snyder sembra sia stato fissato al divieto di visione ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto a causa della presenza di "forte violenza, violenza sessuale, immagini sanguinose, linguaggio poco appropriato, materiale di tipo sessuale e nudità parziale".

I dettagli del film

La sinossi del lungometraggio anticipa: Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

Tra gli interpreti ci sono Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy'.

Insieme a loro Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll.

Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller.