Rebel Moon: i character poster svelano i pittoreschi personaggi

In attesa dell'arrivo su Netflix di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, primo dei due capitoli della saga fantascientifica concepita da Zack Snyder, sono stati diffusi 11 character poster che offrono uno sguardo ravvicinato ai personaggi principali.

Zack Snyder ha dato a ogni personaggio un soprannome, identificando Kora come "l'Outsider", Jimmy come "Il Guardiano" e Noble come "l'Ammiraglio". Il regista ha anticipato i suoi piani ambiziosi per il franchise, nato inizialmente come progetto per un film di Star Wars poi bocciato da Lucasfilm, che diverrà un mondo esteso. Oltre alla seconda parte, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, in uscita su Netflix ad aprile, sono in arrivo un videogame, un podcast, una serie animata e molto altro. Quanto di tutto ciò verrà realizzato dipenderà, naturalmente, dalla reazione del pubblico nei confronti di Rebel Moon.

Rebel Moon: l'epica opera sci-fi di Zack Snyder sarà proposta anche in versione vietata ai minori

Che cosa ci aspetta in Rebel Moon?

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco approderà su Netflix il 22 dicembre. Quando una colonia pacifica ai margini di una galassia si ritrova minacciata dagli eserciti di una forza tirannica, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro principale speranza di sopravvivenza. Con il compito di trovare combattenti addestrati che si uniscano a lei per opporsi al Mother World, Kora riunisce una piccola banda di guerrieri: outsider, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono un comune bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno incombe sulla più improbabile delle lune, inzia una battaglia per il destino di una galassia e, nel frattempo, viene formato un nuovo esercito di eroi.

Il cast include Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam e il veterano Anthony Hopkins che dà voce a Jimmy. Con loro anche Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll.