Zack Snyder rivela il suo film di Natale preferito

Durante un'intervista in occasione dell'uscita della prima parte del suo nuovo film di fantascienza Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, il regista Zack Snyder ha svelato qual è il suo film di Natale preferito.

The Hook ha chiesto chiesto a Snyder quale fosse il suo titolo natalizio preferito dato che l'uscita di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco è coincisa con il periodo festivo. Senza esitare, il regista ha nominato Love Actually - L'amore davvero del 2003.

"Voglio dire, ovviamente Love Actually è il mio film di Natale preferito perché è il miglior film di Natale in assoluto, probabilmente. Mi piace molto il personaggio di Liam Neeson, anche solo per il momento 'Ma sì, andiamo a sputtanarci per amore!'. È una scena molto emozionante, sapete... tutti si mettono a piangere", ha detto Snyder.

Rebel Moon

Rebel Moon è la nuova saga fantascientifica concepita da Zack Snyder di cui il primo capitolo è diviso in due parti: Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, già disponibile su Netflix (qui potete leggere la nostra recensione) e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice che uscirà in streaming il 19 aprile 2024. Entrambe le parti riceveranno delle delle director's cut vietate ai minori.

Il film è incentrato su Kora (Sofia Boutella), che cerca di riscattare il suo passato di membro dell'Imperium, l'esercito del crudele e corrotto governo del Mondo Madre. Per difendere la luna di Veldt dalle forze dell'Imperium guidate dal tirannico reggente Balisarius (Fra Free) e dal suo fidato esecutore, l'ammiraglio Atticus Noble (Ed Skrein), Kora cerca tra le stelle guerrieri disposti a opporsi al brutale regime.